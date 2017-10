La afirmación de la diputada Elisa Carrió sobre la existencia de “un 20 por ciento de posibilidades" de que Santiago Maldonado "esté en Chile con la RIM", tal como se refirió a la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), va en línea con la intención del Gobierno de desvincular del caso a la Gendarmería, principal sospechosa de lo que la Justicia federal investiga como “desaparición forzada”. Los dichos de la diputada provocaron, además, el rechazo de buena parte de la oposición y generaron una oleada de críticas en las redes sociales.

La aliada clave de Mauricio Macri candidata a renovar su banca de diputada por Vamos Juntos en la ciudad de Buenos Aires, sembró sospechas sobre el propio joven desaparecido durante el debate entre los postulantes porteños para las elecciones legislativas del 22 de octubre que tuvo lugar en el canal TN. Allí, luego de una requisitoria del candidato del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) Marcelo Ramal, Carrió habló de Maldonado. “Hay un 20 por ciento de posibilidades de que este chico esté en Chile con el RIM (sic)", dijo la líder de la Coalición Cívica y fue abucheada por algunos de los presentes en las gradas del estudio donde se acomodaron quienes acompañaron a los candidatos.

También aseguró que ella está “investigando” el caso, aunque no aclaró con qué recursos operativos, y defendió al Gobierno al sostener que “no tiene nada que ver” con el hecho. La desaparición del joven ocurrió el 1 de agosto luego de la represión a una protesta mapuche en Esquel, ciudad chubutense en la que horas antes el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, estuvo reunido con autoridades de esa fuerza.

Carrió evitó hacer un respaldo explícito de la ministra Patricia Bullrich al reconocer que la defendió “pero no por el caso Maldonado sino por su lucha contra el narcotráfico”. Luego sostuvo que “si existió un hecho por parte de alguien de Gendarmería, tiene que ir preso por asesinato y el resto (de los agentes) por encubrimiento”.

La versión de que Maldonado está en Chile fue fogoneada desde los medios de comunicación más afines a la gestión de Cambiemos y luego minimizada por los propios investigadores. La familia Maldonado sostuvo que esa hipótesis intenta “desviar la investigación” y hasta la propia Interpol Chile desmintió la existencia de un cuerpo similar al del joven en las morgues de la región sur de ese país.

Luego de esta y otras hipótesis fueran cayendo con el paso de la investigación pero sin correrse de su defensa acérrima de Gendarmería, el Gobierno echó a rodar la posibilidad de que algún integrante de esa fuerza hubiera cometido un “exceso” durante la represión en el Lof en Resistencia, de Cushamen. El objetivo de instalar esa hipótesis es endilgarle la responsabilidad de un supuesto asesinato al gendarme que hubiera asesinado, y despegar de cualquier responsabilidad a la cartera conducida por Bullrich. Todo esto, hasta que aparecieron los cruces de mensajes de gendarmes, que hablaron de que “hay un desaparecido”.

No fueron pocos los dirigentes políticos que salieron a criticar las declaraciones de Carrió. Gabriel Solano, uno de los candidatos a legislador porteño por el Frente de Izquierda, consideró que la afirmación de la diputada “es tan grave que debiera llevar a sus votantes a reconsiderar su apoyo” en los comicios del 22 de octubre próximo.

Daniel Filmus, candidato a diputado de Unidad Porteña y principal adversario electoral de Carrió, renovó por Twitter su pedido de aparición con vida de Maldonado y el de sus compañeros de lista.

“Todo por una banca: Carrió antes era una denunciadora serial, ahora es una encubridora serial”, remarcó la ex diputada y ex embajadora Alicia Castro. Mientras que el ex dirigente de la juventud radical y militante de Unidad Ciudadana (UC) Leandro Santoro calificó de “patético” a esos dichos y sostuvo que a la legisladora se le debiera “preguntar de dónde sacó” esa versión sobre la presencia del joven desaparecido hace más de dos meses, en Chile.

Leopoldo Moreau, también candidato porteño de Unidad Ciudadana, se sumó en el mismo sentido.

Por su parte, la abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) María del Carmen Verdú, indicó que Carrió, con sus palabras, “muestra la única cara de Cambiemos”.

Desde el FIT, Nicolás del Caño advirtió que los dichos de Carrió no está desvicunlados de la estrategia oficialista para desviar la investigación sobre la desaparición forzada de Santiago Maldonado.

La diputada Alcira Argumedo también calificó de encubridora a Carrió.