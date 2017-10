El titular de la Asociación de Pilotos (APLA), Pablo Biró, advirtió que el sector se encuentra “al borde de un conflicto” que podría dejar sin vuelos a las empresas aéreas en los próximos días y acusó al gobierno nacional de empujarlos "a tomar una medida de fuerza” para luego “utilizarla políticamente para desprestigiar” al gremio. Además, denunció que un tercio de los vuelos son realizados por pilotos en sus días de descanso.

La Asociación reclama un mejoramiento de la oferta paritaria que, a un mes de haberse vencido, comenzó con una oferta de 16 por ciento y se quedó plantada allí. En las últimas horas hubo un ofrecimiento de 4 puntos más, pero en bonos. El piso que proponen los pilotos es del 24 por ciento, superior al índice de inflación.

Durante este período hubo reuniones con Aerolíneas Argentinas y Austral, conciliaciones obligatorias y voluntarias “pero no llegamos a nada”, sintetizó el dirigente y puntualizó que “si no mejoran con una oferta seria, las operaciones (en Aeroparque y Ezeiza) no van a ser serias”.

En una entrevista por MDZ Radio, Biró sostuvo que detrás de la falta de nuevas ofertas y el fracaso de las diversas instancias de negociación hay una intencionalidad del Gobierno “de poner a los gremios como victimarios”. “Nuestra idea no es dejar la flota en tierra pero nos están empujando a la medida de fuerza porque necesitan el conflicto para poder desprestigiar” a los sindicatos a través de “una campaña mediática infernal”, explicó.

Por otra parte denunció que la situación en el sector “es grave” y reveló que la manera “en que Aerolínea y Austral vienen batiendo récords” es instando a los pilotos a trabajar en días francos y de vacaciones. “Cerca del 30 por ciento de los viajes se llevan adelante por pilotos que vuelan en días libres”, aseguró.

Para hoy estaba prevista una reunión de las compañías aéreas con cuatro de los cinco sindicatos pero las expectativas son negativas. El tiempo para las negociaciones ya es escaso porque la paritaria debía haberse cerrado el 30 de septiembre último. Los directivos de Aerolíneas Argentinas y Austral dejaron trascender el temor de que se produzcan medidas de fuerza que compliquen el traslado de pasajeros, pero no mejoraron su oferta.

Además de APLA, los otros sindicatos que participan de la paritaria son UALA (Austral), la Asociación de Personal Técnico Aeronáutico (APTA), la Asociación Personal Aeronáutico (APA) y la Unión Personal de Seguridad Aeronáutico (UPSA). El único sindicato que acordó por su cuenta es el de Aeronavegantes.