En un foro no por nada denominado “Debates Urgentes”, los ex candidatos Itai Hagman y Jonathan Thea formalizaron su apoyo a la lista de Unidad Porteña que encabeza Daniel Filmus, con quien compitieron en las PASO, como la mejor forma de oponerse a Cambiemos. “En estas elecciones lo que tenemos que hacer es consolidar Unidad Porteña como la principal oposición al macrismo en la Ciudad”, planteó Hagman. Filmus agradeció el apoyo. “La apuesta de Ahora Buenos Aires (el espacio de Hagman y Thea) es muy importante. Necesitamos hacer discusiones no tradicionales, desde otro lado, para poder conformar una alternativa real para las porteñas y porteños”, dijo el primer candidato a diputado.

“Es muy importante que lo que nos oponemos en la esencia de lo que significa este proyecto neoliberal tengamos la mayor cantidad posible de representantes posibles en el Congreso y la Legislatura para resistir y frenar los embates de esta nueva oleada conservadora”, sostuvo Hagman, quien en las primarias se presentó como candidato a diputado pero no superó el piso de votos necesario. “Si nos unimos vamos a estar en mejores condiciones para el futuro. El mejor aporte que podemos hacer es construir una fuerza potente y eficiente en la Ciudad”, agregó.

El foro se realizó en el teatro Vitral organizado por Ahora Buenos Aires para discutir “los elementos de disputa” en los grandes centros urbanos. De la mesa de discusión también participó la socióloga María Pía López. Entre los presentes estaban otros candidatos de ese espacio como la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, Vicki Freire y Natalia Vinelli, además la candidata a diputada de Unidad Porteña Gabriela Cerruti y el dirigente peronista Eduardo Valdés.

“Somos parte de Unidad Porteña y estamos acompañando la lista que encabeza Daniel Filmus porque creemos que es sumamente importante constituir un espacio amplio y trabajar en la construcción de una nueva mayoría”, aportó Thea, ex precandidato a legislador porteño. “Si no paramos la pelota y nos ponemos a reflexionar, nunca los vamos a derrotar. En momentos tan difíciles para nuestro pueblo, con los tarifazos, la inflación, el desempleo y la caída del salario real, debemos crear nuevas mayorías populares. Ni hablar de la realidad de las mujeres que somos las más afectadas por el modelo económico”, agregó la socióloga Freire.

“Agradecemos y valoramos enormemente el apoyo de Itai, Jonathan y todas las compañeras y compañeros de Ahora Buenos Aires”, arrancó Filmus. “Su decisión de participar en Unidad Porteña en las PASO ha sido una apuesta al futuro que va a tener mucho éxito”, auguró. Y consideró que “vamos a ganar la Ciudad si realmente logramos constituir un modelo alternativo y para eso es fundamental conformar una nueva mayoría que surja de abajo hacia arriba”.

Los participantes del debate terminaron juntos en un video que rápidamente comenzó a circular por las redes. “El próximo 22 de octubre es muy importante fortalecer Unidad Porteña porque va a servir para plantear una oposición muy fuerte al gobierno nacional y al de la ciudad, para después, desde ese resultado, empezar a discutir cómo construir una nueva mayoría en la Capital”, dice allí Thea.