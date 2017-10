La AFIP prorrogó hasta el 20 de diciembre el registro del domicilio fiscal electrónico para los monotributistas. Desde la autoridad fiscal indicaron ayer que alrededor de 500 mil individuos inscriptos en el régimen todavía no realizaron el trámite obligatorio. Quienes no realicen el trámite a través del sitio web del organismo no podrán generar más su constancia de inscripción en el monotributo y, por lo tanto, se verán impedidos de facturar. Las autoridades del organismo indicaron que el domicilio fiscal electrónico será el ámbito al que la AFIP envíe al contribuyente todas las comunicaciones vinculadas a incumplimientos, intimaciones y deudas así como la información patrimonial adicional que tenga sobre cada uno de los monotributistas.

El organismo que encabeza Alberto Abad informó que a partir de noviembre lanzará un plan de pagos para aquellos monotributistas que, por excederse de los límites permitidos, hayan quedado excluidos y por eso deban pasar al régimen general de impuestos. Los contribuyentes podrán cancelar sus deudas con planes de hasta 36 cuotas. La iniciativa tendrá como condiciones una cuota mínima de 1000 pesos, un pago a cuenta del 5 por ciento y una tasa de interés mensual equivalente a la tasa del Banco Nación más 180 puntos básicos. Las facilidades de pago estarán disponibles de manera permanente.