Mientras crece la incertidumbre por la magnitud del ajuste económico que implementará a partir del 10 de diciembre, Javier Milei sigue llenando los casilleros de su futuro gabinete. Desde “la oficina del presidente electo” montada en el Hotel Libertador se confirmó extraoficialmente este miércoles el nombre del próximo secretario de Desarrollo Social, un área que podría ser clave para contener las consecuencias del Plan Motosierra. Se trata de Pablo De la Torre, hermano del exintendente de San Miguel, Joaquín De la Torre, uno de los armadores de la campaña de Patria Bullrich en la provincia de Buenos Aires.

De la Torre se hará cargo de un ministerio que será degradado a secretaría, y que estará bajo la órbita de la superministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien también tendrá bajo su mando las carteras de Trabajo y Salud. Su desembarco en el gabinete de Milei no sólo está relacionado con el estrecho vínculo que mantiene con Bullrich y el ala dura del Pro, sino también por su perfil: De la Torre preside la fundación Concordia, un Think Tank conservador vinculado a la Iglesia Católica desde donde hace lobby por “los valores de la familia” y en contra del aborto legal, por lo que va a estar en sintonía con su superior inmediata y, también, con el propio Milei, para quien milita desde hace por lo menos un año. También es conocido por su cercanía con el ex carapintada Aldo Rico, a quien convocó para un desfile militar por el 25 de mayo del año pasado en San Miguel.

El futuro secretario piensa, además, que los programas sociales son “una limosna que condena a los argentinos a la pobreza”, una idea que a priori hace imaginar una relación cuanto menos tensa con los movimientos populares. “Con Sandra Pettovello queremos que la plata del Estado sea una inversión en el capital humano de cada argentino y no una limosna que los condene a la pobreza. Vamos a terminar con el modelo que nos llevó al fracaso total. Con foco en defender la vida y la familia”, dijo en un posteo reciente, previo al balotaje, en el que adelantó los lineamientos que intentará imponer en su gestión.

La relación que tendrá De la Torre con los movimientos sociales, de todos modos, por ahora es un problema a futuro, dado que antes tiene otros más urgentes que resolver. A tres días del triunfo de La Libertad Avanza en el balotaje, todavía no fue confirmado expresamente en su cargo y la transición con quien hoy es su par, la ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz, no sólo que no empezó formalmente, sino que, según pudo saber Página/12, ni siquiera hubo contactos informales.

La misma situación corre para el futuro secretario de Trabajo del gobierno libertario, Gustavo Morón, y para quien suena para la secretaría de Educación, Martín Krause. Todos ellos trabajarán bajo el ala de Pettovello, en una suerte de superministerio con miles de trabajadores estatales a su cargo. Dadas las últimas declaraciones de Milei respecto de un recorte drástico de un gasto público, que podría implicar el no pago del aguinaldo para el sector, los rumores de una posible poda de miles de puestos de trabajo empezó a correr con fuerza entre los gremios, que están en alerta ante un posible conflicto como forma de inaugurar la nueva gestión.

Los confirmados y los que suenan

De acuerdo al comunicado de “la oficina del presidente electo”, Milei estuvo reunido este miércoles a la mañana junto a su gabinete. Salvo por las áreas clave de Seguridad y Economía, el resto de los funcionarios ya estaría definido. El jefe de Gabinete será Nicolás Posse, un ex CEO de la Corporación América que ya empezó a ejercer el cargo en los papeles coordinando los equipos de transición. Salvo sorpresas de última hora, el ministerio de Justicia será para el abogado estrella de la farándula en tiempos del menemismo, Mariano Cúneo Libarona, y la Cancillería para la economista ultraliberal Diana Mondino. Todo indica que el ministro del Interior será el apoderado de La Libertad Avanza, Guillermo Francos.

Dos personajes clave en el armado de Milei, su hermana Karina y su principal asesor de campaña, Santiago Caputo (sobrino de Luis “Toto” Caputo, que sonó para Economía), todavía no tienen cargo confirmado. Se especula con que la hermana de Milei podría asumir como secretaria general de la presidencia, mientras que Caputo podría ser nombrado como jefe de asesores del presidente.

Otras áreas importantes en la “raviolera” del Estado también están confirmadas. Carolina Píparo se hará cargo de la Anses, mientras que Emilio Ocampo conducirá el Banco Central. YPF quedará en manos de un hombre de Techint, Horacio Marín. Al frente del Conicet, un organismo que Milei dijo que privatizaría, asumirá un especialista en clonación de animales, Daniel Salamone.

Dos ministerios sensibles, que generan conflicto interno, son Seguridad y Defensa. Esas áreas, a priori, estaban en la repartija de poder interno bajo el ala de Victoria Villarruel. Según trascendió, la vicepresidenta electa le ofreció el cargo en Defensa a Vicente Massot, quien fue recientemente absuelto por el secuestro de trabajadores del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca durante la última dictadura. Esa designación, que generaría la reacción en cadena de los organismos de derechos humanos, le generó un cruce con Posse.

En tensión también están las segundas líneas en ministerios como Justicia, donde Mauricio Macri intenta colar, por ahora sin éxito, a su exministro del área, Germán Garavano.