El candidato a diputado de Evolución Martín Lousteau subió ayer a las redes un spot con su propuesta para bajar las tarifas. “La gente no tiene la culpa de este desastre y no hay que tirarle el problema por la cabeza”, sostiene mientras plantea su esquema en una pizarra transparente. “Lo que hay que hacer es reequilibrar pero en ocho años. Subiendo el gas por trimestre seis puntos más de lo que suba la inflación”, propone el ex ministro de Economía y ex embajador en Estados Unidos del macrismo. Considera que si se sigue su propuesta, que confía al “debate democrático”, “el grueso de las tarifas se va a pagar con una economía ya recuperada”, asegura allí con su habitual tono didáctico.