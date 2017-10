La Legislatura porteña respaldó la intención de que la ex ESMA pase a formar parte del conjunto de sitios declarados “Patrimonio de la Humanidad por el Nunca Más”, bajo la protección de la Unesco. Los legisladores aprobaron una declaración de acompañamiento al proyecto para que la Unesco declare Patrimonio de la Humanidad al sitio de memoria ESMA.La declaración respalda la nominación efectuada por el Directorio de Organismos de Derechos Humanos en octubre del año pasado. El objetivo es que la ex ESMA integre el conjunto de sitios declarados “Patrimonio de la Humanidad por el Nunca Más” de la Unesco, del cual ya forman parte el ex campo de concentración nazi Auschwitz-Birkenau (Polonia), el Memorial de la Paz de Hiroshima (Japón), la Isla de Gorée (Senegal), la prisión de Robben Island (Sudáfrica) y el Barrio del Puente Viejo en el centro histórico de Mostar (Bosnia-Herzegovina).