TEATRO

Yo de piel

Se trata de un trabajo que explora cómo se construye la noción de identidad. Qué dice cada persona cuando dice ‘yo’. Cuánto del cuerpo está involucrado en esa construcción y cuánto los espacios que se habitan. Cómo estos modifican, intervienen, transforman esa construcción identitaria. Con idea y dirección de Leticia Manzur, producción artística de Mónica J. Paixao, asistencia de dirección de Vanishkka Plinski e Indiana Luna, diseño sonoro de Javier Bustos y coordinación técnica escénica de Matías Sendón. Esta obra recibió el gran premio Abasto In Situ y cuenta con el apoyo de Mecenazgo 2021. Su creación e interpretación está a cargo de Hortensia Oliver Bruno, Silvina Claro, Zezé Fassmor, Jacqueline Golbert y Eliana Quilla. Estas funciones forman parte de la segunda edición del ciclo Abasto In Situ.

Del jueves 30 al domingo 3, a las 18.30, en El Parque de la Estación, Perón 3326. Gratis.

Un lugar todo verde

"Recorreríamos toda nuestra vida si hiciéramos un repaso de todas las puertas que hemos cerrado, que hemos abierto, de todas las puertas que quisiéramos volver a abrir." Con esta cita de Gastón Bachelart se presenta esta obra –que contó con el apoyo de Prodanza– dirigida y protagonizada por los bailarines Silvina Pérez y Lucas Coria, que forman y formaron parte, respectivamente, del Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín. La asistencia de dirección es de Carolina Capriati, vestuario de Mariana Vera, escenografía de Lucas Coria y Silvina Pérez, diseño sonoro de Jorge Grela, video y fotografía de Jeremías Vizcaino y la iluminación es de Adrián Cintioli. Esta función forma parte de la 9na edición del Festival Constante.

Hoy a las 17, en el Centro Cultural Conti, Av. Del Libertador 8151. Gratis.

MÚSICA

Like

“El mundo en llamas/ y vos me ponés que te gusta”, canta el rosarino Carlos Vandera en este nuevo tema, incluido en el flamante Outlet, Vol 1: Not funk, el primero de una serie de tres discos compilatorios que se nutren de todo su catálogo, ordenados en cuanto a coincidencia de estilo, género o punto de vista artístico-musical. “Con un beat y base de bajo contundente, ‘Like’ busca trasmitir una reflexión sobre la automatización de las acciones en las redes, a veces sin siquiera comprender el contenido del mensaje y desarmando el sentido de lo que nos agrada o no”, dice Vandera, que se hace cargo de voz, teclados, guitarras, bajo y percusión, con la participación de Emiliano Giménez en batería. Tanto la grabación como la mezcla y el mastering estuvieron a cargo de Franco Mascotti, con producción Vandera. La compilación incluye las participaciones de Julieta Rada y Bambi en “Llamadas Perdidas” y Hugo Fattoruso en “180º”.

Las palomas

Primer simple de Eté y Los Problems, a cinco años de su cuarto disco de estudio, Hambre (2018). Se trata del primer estreno de la banda uruguaya liderada por Ernesto Tabárez luego de los cambios de integrantes presentados con el lanzamiento del EP Mudar (2020), un registro en vivo realizado durante la pandemia. Presentada como “una canción urgente sobre esperar”, es con la que se revelan los nuevos Problems, que aseguran tener “la misma potencia y la misma urgencia rockera, sobre la que vuelan nuevas y delicadas capas de coros y teclados”. Grabada en Buenos Aires, en los estudios Romaphinic, con producción de Alejandro Vázquez, con esta aparición de “Las palomas” comienza el camino hacia un nuevo disco, anunciado para febrero, aun sin título. Los impacientes tendrán cierto alivio: habrá otro simple adelanto para año nuevo.

ONLINE

Monarch: legado de monstruos

El realizador japonés Ishiro Honda seguramente no imaginaba que su influyente película de 1954, conocida internacionalmente como Godzilla, tendría un enorme éxito global e iniciaría una extensa serie de largometrajes durante los años 60 y 70, sumando a las diversas tramas varias docenas de monstruos más. Mucho menos que, en pleno siglo XXI, el MonsterVerse seguiría más activo que nunca. Esta nueva superproducción seriada de Apple TV+ ubica su relato central poco tiempo después de los hechos ocurridos en el film Godzilla de 2014, aunque a lo largo de los diez episodios también se retrocede a varios momentos del siglo XX, en particular los años 50. El título remite a una organización secreta que tiene, y mucho, que ver con la aparición de los kaijus, al tiempo que una joven japonesa-americana viaja a Asia para encontrarse con varias revelaciones familiares y otras de índole ultrasecreta. El gran Kurt Russell interpreta a un exmilitar que posee varias llaves que abren secretos del pasado.

La maldición

Whitney y Asher conducen un programa de tevé del tipo reality en el cual se describen los esfuerzos de la pareja por renovar casas abandonadas en un pequeño pueblo de Nuevo México. El concepto es construir “hogares sustentables”, pero la agenda biempensante comienza a toparse con varias realidades mucho menos ecológicas. Viniendo de quien viene, Nathan Fielder, el creador de falsos reality shows como El ensayo y Nathan for You, es de esperar una mirada ácida a diversas correcciones políticas y otras yerbas, aunque en el camino casi no quede títere con cabeza. El propio Fielder es el encargado de darle vida a Asher, al tiempo que Whitney está interpretada por Emma Stone. Disponible en Paramount+.

CINE

La mamá y la puta

El mítico largometraje del francés Jean Eustache está de regreso, en una copia restaurada que puede verse en la Sala Leopoldo Lugones (Av. Corrientes 1530). Protagonizada por Jean-Pierre Léaud, Bernadette Lafont y Françoise Lebrun, la película ha sido descripta como un tratado generacional en el cual la relación de a tres que es central en la trama refleja las diversas desilusiones del post Mayo Francés. Eustache, que terminaría suicidándose en 1981, escribió en el momento del estreno que “es la única de mis películas en la cual el pasado no juega ningún papel. Resuena en la vida que estaba llevando en el momento en que se filmó. El ritual también está ausente, a menos que pueda advertirse un ritual en gestación en ese estilo de vida de la Rive Gauche. Lo veremos en algunos años. Es la única de mis películas que puedo odiar, porque me sigue poniendo frente a frente conmigo mismo, en el presente. En mis otras películas el pasado me protege”. Días y horarios en https://complejoteatral.gob.ar/

Napoleón

A los ochenta y cinco años, el cineasta británico Ridley Scott se sigue cargando proyectos cinematográficos de gran aliento, de esos que demandan esfuerzos de producción nada diminutos. Su última película es un glosario histórico basado en la vida y obra de Napoleón Bonaparte, proyecto en el que Stanley Kubrick trabajó durante años sin llegar a buen puerto. Las comparaciones con el clásico mudo de Abel Gance no resultan del todo apropiadas, en principio por abordar una etapa distinta en la vida del militar, político y eventual emperador: la llegada al poder total y su relación con la emperatriz Josefina de Beauharnais. El encargado de darle vida al famoso personaje histórico es Joaquin Phoenix.

TV

El sospechoso

La señal Europa Europa acaba de estrenar esta serie inglesa cuyo protagonista es un psicólogo que acaba de ser diagnosticado con la enfermedad de Parkinson. Joe O'Loughlin, que ese es su nombre, parece tener una vida ideal –familia establecida, trabajo exitoso, un contrato para escribir un libro y, luego de salvarle la vida a un potencial suicida, un héroe mediático– pero la novedad clínica y otros hechos comienzan a alterar su existencia por completo. En particular la aparición de una joven muerta que, a partir de las investigaciones de la policía, se deduce que había sido paciente del protagonista tiempo atrás. ¿Acaso el aparente suicidio fue en realidad un asesinato muy bien planeado? ¿Es posible que O'Loughlin esté involucrado en el crimen y su deseo de ayudar en el caso no sea otra cosa que una fachada? Por ahí van los tiros en este drama policial con varias vueltas de tuerca, basado en el best seller homónimo del escritor australiano Michael Robotham

Jueves a las 22, por Europa Europa.

Nazis en el Ártico

Las actividades del nazismo a lo largo y a lo ancho del globo durante los años de la Segunda Guerra Mundial han sido recopilados y analizados en centenares de libros y documentales de toda índole y valor. Pero la historia de su desembarco en los fríos territorios árticos es de las menos conocidas por el gran público. Ese es precisamente el centro de interés de esta serie documental finlandesa que, a lo largo de seis capítulos, describe la lucha por hacerse del control de la región. La investigación actual encuentra aeronaves hundidas en la inmensidad del frío océano, tumbas colectivas y los indicios de la construcción de una fortificación costera oculta a los ojos.

Sábados a las 22, por History Channel.