Mario Secco, quien fue reelecto como intendente de Ensenada para el que será su sexto mandato, consideró que es muy probable que el gobernador Axel Kicillof sea quien "seguramente" lidere la oposición en la nueva etapa política del país que se abre tras la elección de Javier Milei como presidente. "No tengo dudas de que Axel puede liderar la oposición. El gobernador es una gran alternativa. El peronismo se va a reorganizar detrás de la única propuesta fuerte que quedó en la provincia de Buenos Aires que es la de Axel", dijo Secco en declaraciones a AM750.



Aseguró también que al gobernador "le van a apuntar con todos los cañones" porque "la provincia de Buenos Aires es un tercio del país" y "la elección que hizo es la mejor". Agregó también que es importante respaldar a Kicillof y "ponerse adelante para cuidarlo". Destacó que "Axel lidera y van a ir por él, le van a dar con todo lo que tengan" porque desde La Libertad Avanza "intentarán complicarle la gestión". Agregó también que el esfuerzo realizado en la gestión no fue suficiente porque "no llenamos el vaso y dejamos la heladera vacía porque los compañeros no llegaban a fin de mes". En una clara autocrítica sumó: "Todos fuimos responsables y la verdad es que nos comimos una patada en el traste de parte del pueblo argentino".

Recordó que el mandatario bonaerense renovó su cargo por otros cuatro años con una gran elección en la que se impuso por 20 puntos en el distrito más populoso y grande del país. "Si me preguntan por donde salimos, creo que hay que hacerlo bancando al gobernador y poniéndonos al servicio de su gestión. Por eso, afirmo que la reconstrucción pasa por Axel, que es una de las mejores alternativas que tenemos en nuestro espacio político", remarcó.



Respecto de los jefes comunales que están al frente de los diferentes distritos bonaeresenes, Secco remarcó que muchos de ellos "son intendentes gracias al gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Si se ganó en lugares que no se pensaba ganar, es porque Axel sacó 20 puntos en la Provincia". Cabe recordar que el propio intendente de Ensenada encabezó la mesa con el nombre de su distrito y de la que fueron parte los intendentes Jorge Ferraresi, de Avellaneda, y Fernando Espinoza, de La Matanza. La llamada "mesa de Ensenada" funcionó como mesa política del peronismo de la provincia de Buenos Aires durante toda la campaña electoral.

Secco también tomó distancia del presidente Alberto Fernández, quien dijo en una entrevista que se va del gobierno "tranquilo". El ensenadense sostuvo que un mandatario "no puede irse tranquilo porque perdimos". Y agregó que no comparte la mirada de Fernández, "Yo me voy tranquilo si cuando me voy al que dejo ganó las elecciones, no se como hace Alberto". Sin embargo, a la hora de mirar al futuro profetizó: "A Milei le va a pasar lo mismo, si no logra mejorarle la vida a la gente". Por último, hizo una valoración sobre su propia fuerza política y concluyó: "Ahora ya está, ahora hay que conducir, hay que ponerse al frente. Hay algunos que ya están picando boleto, se ponen en la fila, dejan de ser peronistas y pasan a ser libertarios".