Pese a que ella misma lo desmintió en su cuenta de la ex twitter, la ex candidata a gobernadora de Buenos Aires, Carolina Píparo, ahora también se había convertido en ex candidata a dirigir la Administración Nacional de Seguridad Social, Anses. En su lugar, el presidente electo Javier Milei habría optado por convocar para el cargo a un especialista tributario ajeno a su agrupación: Osvaldo Giordano, actual ministro de Finanzas de Córdoba en el gobierno de Juan Schiaretti.

Hasta última hora de la tarde de ayer todavía se ponía en dudas de que el actual funcionario cordobés acepatar el ofrecimiento. Pero si bien no hubo una confirmación oficial, diversas fuentes lo daban como un hecho. Giordano se convertiría así en el primer nombramiento de peso que sella el compromiso que asume el peronismo de Córdoba con el futuro gobierno de Javier Milei.

Es que Giordano acompaña a Schiaretti desde hace más de diez años. Ocupó el cargo de director de Previsión Social de Córdoba durante ocho años, entre 2007 y 2015, y en este último año se hizo cargo del Ministerio de Finanzas, cargo que aún ejerce.

Investigador de la Fundación Mediterránea hasta 1991, pasó a formar parte del equipo de Domingo Cavallo entre 1992 y 1996 como subsecretario de Economía Laboral y Social. Ocupó luego otros cargos siempre bajo la presidencia de Carlos Menem (secretario de Empleo y Capacitación Laboral 1996/97, Superintendente de Riesgos de Trabajo 1997/98 y Director de Recursos de la Seguridad Social en la AFIP, desde 1998 hasta 2002, ya durante el gobierno provisional de Eduardo Duhalde).