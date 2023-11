De los dos abuelos que acostumbra tener la gente, sólo pude conocer a uno. Para su hijo, era sólo un viejo loco, mi madre, que aparentaba ser la que más lo entendía, decía que era un poeta desocupado.

El anciano solitario pasaba parte del día atendiendo su quinta, jardín y gallinero. Las malas lenguas aseguraban que hablaba más con animales y vegetales que con seres de su misma especie. Abandonaba su verde cueva sólo para asistir a mis cumpleaños. Para todas las otras fiestas programadas se cubría con la misma excusa, debía quedarse a cuidar la casa, como si existieran ladrones de libros, revistas y diarios viejos.

Mi padre acostumbraba, en dichas reuniones familiares, a justificar su aislamiento desde la ironía, aclarando que su ausencia se debía a una imprevista reunión que le había surgido con Sócrates y Plutarco. Aprendí a andar en bicicleta para poder escaparme, en horas de las iguanas, hasta su vieja guarida.

A mi nono era mejor no despertarlo de su sueño corto, él deducía que, si dormir era morir, entonces despertarse era renacer, por lo tanto, dormir siestas era resucitar dos veces por día.

Jugador de fútbol en tiempos en los que no existían técnicos, cambios ni tarjetas, ostentaba como única medalla una cicatriz que le subía por la canilla hasta la altura de la rodilla, premio que lo alejó de las canchas para comenzar a jugar el partido por el sustento diario.

Una vez al mes, con la excusa de calcar mapas con tinta china usando atlas que no prestaba, me ganaba la aventura de quedarme a dormir en su mundo. Aquellas excursiones me sirvieron para darme cuenta que en realidad no hablaba con las plantas, únicamente les contestaba. Durante los atardeceres se concentraba para ser parte de ellos, descalzo sobre el césped, plantado en la tierra, se dejaba llevar, giraba con el mundo.

Don Aquiles releía a los filósofos griegos con el fin de discutir con ellos, sostenía que el defecto de los mortales que enfurece más a los dioses no es la soberbia, sino el desagradecimiento.

Si bien sus dos perros movían las colas para demostrarle su gratitud, todas sus plantas demostraban su alegría de vivir bailando al compás del viento. Su debilidad, o tal vez, el árbol que más se le parecía era un ciruelo al cual conocía de esqueje, su hijo con raíces, que a través de los años no sólo le había regalado sombra, flores y frutos, también en las noches de luna llena solía contarle cuentos increíbles.

Una noche de otoño, luego de cenar huevos duros con mate cocido y galleta marina, estando el satélite en la fase indicada, me atreví a pedirle una demostración de los atributos del frutal. Pensó la respuesta durante el tiempo que le llevó armar un cigarro. Me dijo que nunca lo había intentado junto a otra persona, pero en este caso, como se trataba de un niño, el árbol seguramente no se iba a negar.

Después de explicarme que la inteligencia sin imaginación, es como un cielo sin estrellas, me solicitó que, para no interferir en su íntima comunicación, me sentara en una nube con los ojos cerrados, para escuchar mejor cada palabra proveniente de la madera.

Cumplí su pedido a medias, con un ojo abierto pude observar, desde lo más alto, al viejo buscando de rama en rama con sus brazos flacos cual antenas de huesos, alguna señal que lo comunicara con el centro del universo.

Después de un rato, comenzó su trabajo de traductor de una historia contada con voz de savia. Hubo una vez, según el cuentista verde, en un país boscoso, un humilde leñador, hombre de pocas palabras, casado con una joven mujer dueña de una cabellera rojiza que caía por su espalda hasta la cintura cual pesada cortina de fuego. Vivían en una cabaña de troncos, eran felices con poco porque se amaban con locura.

El día del primer aniversario, la joven bajó al pueblo para comprarle un obsequio en agradecimiento a tanta felicidad compartida. Pensó en un hacha, pero entendió que le estaría regalando más trabajo, después se le ocurrió una camisa de vestir, pero no acostumbraban a salir a ningún lado. Justo cuando reflexionó que, en realidad, nada precisaban, la suerte la enfrentó a la vidriera de una joyería en la cual se exhibía una cadena de oro. Allí recordó que su pareja adoraba un antiguo reloj, herencia de su abuelo, que, a pesar de no usarlo, le daba cuerda con mucho amor todas las noches antes de retornarlo al alhajero de madera e imaginó, presa de celos, a su amado acariciando ambos objetos al final de cada día.

Las pocas monedas ahorradas con esfuerzo durante meses no le alcanzaban ni para pagar el estuche. Ya en su regreso, su corazón se alegró al leer un cartel colgado en la puerta de una peluquería, "compro pelo". No dudó en entrar y vender su inigualable mercadería al precio exacto que necesitaba para adquirir la joya. Aquella noche fatal esperó a su marido casi en penumbras y con un pañuelo atado en su cabeza.

Doble fue su sorpresa cuando el leñador no sólo se había acordado de la fecha especial, también traía un presente para ella, una caja de lujo, llena de cepillos, espejos y hebillas destinada a su sensual cabellera, lluvia real de placer en donde encendía su pasión hundiendo sus callosas manos noche tras noche. El joven, para poder adquirirlos, había vendido su reloj de oro.

La moraleja del cuento llegó después de un largo silencio que el intérprete se encargó de romper justo antes de conciliar el sueño. Luego de apagar el velador su voz ronca retumbó en la oscuridad del dormitorio, ”el amor verdadero, amado nieto, no requiere de ningún sacrificio. Es mágico e inevitable. Las almas ensambladas no precisan de objetos suntuosos. Te lo digo por experiencia…Hasta mañana...que descanses".

De los alumnos de aquel quinto grado yo no era el único que estaba enamorado de la señorita de música, pianista de largos cabellos rubios que se mecían cual trigales refulgentes al compás de brisas melodiosas, pero contaba con el privilegio de habitar en el mismo pasillo en el que alquilaba un departamento junto a su joven esposo.

Las sucesivas prórrogas de su reemplazo generaron un clima de preocupación en toda la comunidad educativa. Con el fin de cerrar mis oídos a turbios comentarios como "pobre... tan joven" o "siempre esa puta enfermedad”, me abracé con fuerza al relato del ciruelo de mi abuelo.

Una fría tarde, conmovido por la triste figura de mi maestra, con grandes anteojos negros, un pañuelo atado en la cabeza y caminando despacio tomada del brazo de su compañero, no dudé en correr a buscar mi flamante Tressa con malla dorada para obsequiárselo a mi vecino junto a estas palabras, "no venda ni regale los cepillos, señor, el tiempo se encargará de hacer crecer, otra vez, la felicidad completa".

