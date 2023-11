El Partido Justicialista de Santa Fe aceptó la propuesta del gobernador Maximiliano Pullaro para designar a la persona que ocupará la Subsecretaría Anticorrupción a partir del 10 de diciembre.

La aceptación se resolvió el jueves a la noche durante la reunión del consejo ejecutivo del PJ. El próximo paso es elegir a la persona adecuada para asumir el puesto en nombre de la oposición.

En declaraciones en LT8, Olivera se refirió al ofrecimiento realizado por Pullaro: "Decidimos aceptar la propuesta. Cuando hablé con él (Pullaro) le planteé que sea sin condicionamientos, que no haya ningún veto a la persona y, pensando para adentro, que sea alguien que sepa lo que es el Estado, que conozca lo que es una licitación, un concurso de precios, etc. Desde el punto de vista político no nos podemos negar a algo que va a aportar a la institucionalidad. Esto no nos tiene que sorprender y consideramos que es razonable".

"El perfil de la persona que debe ocupar ese puesto sí lo tenemos definido, pero no nombres, para nada. Insisto con que el elegido debe tener en claro la organización y funcionamiento del Estado y que tenga libertad para meterse en todos los temas que crea necesario. Lo difícil es buscar ese perfil, pero también pensamos en un recambio generacional".