La semana entrante será de días de presentación de libros. Lucrecia Mirad presenta el martes su libro Un día. Un díagrafo (Homo Sapiens Ediciones). También lo hará el escritor, poeta y docente universitario Martín Prieto: Un enorme parasol de tela verde (Eduner).

* El martes 28 a las 18.30 se presentará el libro de Lucrecia Mirad con la participación de Marcelo Britos, Fernanda Trebol y Susana Guglielmone en el Auditorio “Rodolfo Shcoler” de la librería Homo Sapiens, Sarmiento 829.

Sobre el libro. “La muerte, ese NO mayor que nos define. La que da vida a la vida. Ese NO sin el cual nada tendría sentido, se presenta para recordar que, antes de morir, nos pueden matar. Matar de olvido, de traición y de silencio. Un llamado imprevisto, el anuncio de una muerte verdadera y el esfuerzo centrado en una noche de esta mujer que debe revivir a su amiga de una muerte construida, para que vuelva a morir, definitivamente. Y ese humor negro… el mismo que asalta en velorios y en tragedias…Un día para recordar, revivir y rematar”.

Sobre la autora. Lucrecia Mirad se inició en el placer de la letra desde el cuento. Después de mucho tiempo, exactamente ocho novelas, decide volver al primer amor y en eso está. El tema recurrente en su producción literaria es la identidad. Escribe como quien vive en una realidad paralela, a la que cuida, quizá más que a la realidad tangible. Colabora en diferentes medios y dirige desde hace más de quince años El laboratorio de autor, espacio de reflexión y construcción del pensamiento y acto de autor. Ha publicado las novelas: Batón y Poder, Crimen en el Pasaje, Fragmentos, Crónica de una Resurrección, La Ley Muia, Azafrán (con Viviana Lepes), Hinter y Belga Chocolate Belga.

* Prieto presenta su nuevo libro el martes también a las 18.30 en Oliva Libros, Entre Ríos 579. Participan además Nora Avaro y Bernardo Orge.

Fragmento. «Viajamos, era el año 2017, de París a Bretaña. No podía esperarme, como en el viaje anterior que dio inicio a esta ensoñación, ninguna revelación, ninguna noticia. Si entonces no tenía otra expectativa que dar una charla más o menos profesional que no defraudara ni a los estudiantes ni a los profesores que habían patrocinado mi visita, y en ese estado de tensa distracción se me fueron revelando, a partir del inmediato recuerdo de un poema de Saer y del modo de sentarme en el tren, muy confusamente, las primeras notas de lo que mucho tiempo después serían esta investigación y este ensayo, doce años más tarde me había convertido, a los efectos del viaje, en lo que Iain Sinclair llama ya no un paseante, sino “un acosador”. Aquel que hace un viaje completamente deliberado, de mirada afilada, con una meta, sin entretenerse, sin curiosear. Un viaje con una tesis y con una presa. Hacer, como Ricardo Rojas y Juan José Saer, el viaje de París a Bretaña en tren. Seguir, en Brest, las señas de Rubén Darío, alojarme, como él, en el hotel Continental. Cruzar a la península de Crozon, visitar el solar o las ruinas de la casa de Saint-Pol-Roux, ir, como Rojas, de La Pagode (o de lo que quedara de ella) a la bahía de Douarnenez, sentir, como Girondo, desde esas playas, el olor a sexo del mar. El acosador, dice Sinclair, es “un paseante que suda”».

Sobre el autor. Todos los ensayos de Un enorme parasol de tela verde pueden ser estimados como el testimonio de una experiencia crítica condensada, la de quien, desde su interés «por la historia y por la historiografía de la literatura argentina», ha perseguido a través de décadas esa pertinencia de lectura que exige localizar el punto adecuado entre la mirada temporal de largo alcance y la que se detiene en una conjunción adversativa al inicio de un verso. Sergio Raimondi.