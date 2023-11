El precio de los alquileres para vivienda en Rosario subió hasta un 190% interanual, durante el mes de noviembre. Los datos surgen del relevamiento mensual realizado por el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (Ceso), donde además detallaron que alquilar un monoambiente en la ciudad cuesta en promedio 100 mil pesos. Para un trabajador que percibe el Salario Mínimo Vital y Móvil, ese alquiler representó un 68,5% de su ingreso. Desde el organismo señalaron que los números de noviembre marcan “un nuevo salto” en los precios de oferta de los alquileres en la ciudad, por encima de la inflación. En ese marco, el presidente electo Javier Milei adelantó que durante su gestión derogará la Ley de Alquileres vigentes, para que las partes negocien libremente. “No es saludable decir esas cosas cuando todavía no están implementadas, porque generan incertidumbre en el mercado”, cuestionó Celina Calore, economista del Ceso, en diálogo con Rosario/12.

El informe da cuenta de que el valor promedio de un monoambiente es de 100 mil pesos y uno de dos ambientes alcanza los 130 mil pesos, mientras que el de tres ronda los 175 mil pesos. En la comparación interanual, la suba representa un 150% de aumento en los primeros dos casos, mientras que los departamentos de tres ambientes subieron un 191,7% en los últimos doce meses.

En ese sentido, Calore aclaró que el relevamiento apunta al “precio de mercado de una vivienda” y no a las variaciones que tiene un contrato de alquiler ya establecido. “Eso es lo que uno encuentra si en noviembre busca departamentos para alquilar en Rosario con estas características”, explicó y agregó: “En cierta forma son precios que no están regulados, porque la Ley de Alquileres no contempla el precio de oferta de mercado, ni tampoco cuando hay que renovar un alquiler”.

En cuanto a las variaciones, la economista explicó que durante septiembre y octubre los precios se mantuvieron a la par de la inflación, o incluso por debajo, pero que en noviembre se registró “un salto por encima de la inflación” registrada. “Tendríamos que ver qué pasa en los próximos meses para ver si esto es una nueva aceleración de los precios, que es algo que vimos en los últimos años”, consideró. Y añadió: “Yo creo que tiene que ver con toda esta volatilidad e incertidumbre en términos políticos y económicos, que sabemos que hay presiones cambiarias y que eso de algún modo puede penetrar en la expectativa de los propietarios”.

Ante ese escenario, la economista señaló que las declaraciones de Javier Milei, adelantando que derogará la Ley de Alquileres cuando asuma, poco ayudan a la situación que se vive en el mercado inmobiliario: “No es saludable decir esas cosas cuando todavía no están implementadas porque te generan incertidumbre en el mercado. Lo mismo pasó con la reforma de la ley actual, porque impacta en las decisiones de los propietarios y del otro lado estamos los inquilinos tratando de encontrar un lugar para vivir”.

Para Calore, la posible derogación de la ley dejaría en una situación de mayor vulnerabilidad al inquilino, que no va a tener “poder de negociación” y deberá adecuarse a las exigencias de los propietarios. “El propietario va a poder fijar el precio del contrato y la duración. Es decir que deja de haber una regulación por parte del Estado que hoy le dan un poco más de herramientas al inquilino en ese vínculo, donde es la parte más vulnerable”.

Te come el salario

En el informe también se da cuenta que el índice para Contratos de Locación, que regula la actualización de los alquileres dentro de un contrato ya vigente, tuvo un incremento interanual del 119,5%. Es decir, unos 23 puntos menos que el último dato de inflación interanual acumulada publicada por el Indec, correspondiente a octubre. El dato es significativo porque corresponde al índice de la ley sancionada en 2020 y que se modificó el mes pasado por una nueva fórmula, con muchas críticas a la normativa aunque hoy los números evidencian otra cosa. “Recién el próximo año vamos a tener contratos que se van a ajustar por la reforma de esa ley”, señaló Calore.

Los valores registrados también representan un porcentaje importante del salario de los trabajadores. Para aquellas personas que perciben el Salario Mínimo Vital y Móvil (146 mil pesos), el alquiler de un monoambiente significó un 68,5% de su salario, mientras que un dos ambientes casi un 90%. Desde el CESO explicaron que, hasta diciembre de 2021, esa relación se había mantenido en el orden del 50%, y desde entonces lleva casi unos 20 puntos de suba a la fecha.

En el informe también se analiza la situación de los jubilados y jubiladas que sumando el haber mínimo (87.460 pesos), más el refuerzo previsional (37 mil pesos) y el ingreso por PAMI (15 mil pesos) en el mes cobraron unos 139.460 pesos. Para ese sector, alquilar un monoambiente representa un 71,7% de su ingreso.

“Lo que se observa es una pérdida del poder adquisitivo que tienen los ingresos de las personas, y principalmente de quienes tienen ingresos fijos, frente a los alquileres que avanzan. Cada vez cuesta más acceder a una vivienda y no ya para ser propietario, sino para alquilar. Cada vez pesa más el alquiler en el presupuesto familiar sea cual sea el ingreso”, finalizó.