“Fui a votar con un leve escepticismo que pretendía pasar por esperanza y que negaba lo que se me hacía más evidente: las elecciones no reparan una sociedad rota. El tema es cómo reuniremos los fragmentos rotos de un país y haremos otro mejor. Es un momento difícil. Serán años de recordar a otros que hay derechos que son inalienables porque para muchos de nosotros el derecho de una persona a una vida digna no es negociable y porque para muchos de nosotros lo que sucedió es preocupante. Se trata de que quienes creemos que los países no deben suicidarse nos unamos y discutamos de qué manera vamos a evitar que eso suceda”.

(Patricio Pron en declaraciones a Télam. El escritor volvió a Rosario, su ciudad, para presentar su última novela)