La Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) seccional La Rioja se declaró en alerta ante la incertidumbre respecto de las expresiones del presidente electo, Javier Milei sobre el futuro de la obra pública. Lo hizo el viernes ya la conducción nacional la UOCRA liderada por Gerardo Martínez.

“Es sector de la construcción es el primero que recibe el impacto cuando se toman estas decisiones”, dijo a La Rioja/12 Sebastián Di Fiore, interventor del gremio a nivel local.

“Calculamos que de acá a fin de años vamos a tener una baja de 220 mil puestos de trabajo de manera directa porque indirectamente afectaría a 800 mil más. Estamos hablando que directa e indirectamente 1 millón de personas pueden perder sus puestos de trabajo”, afirmó Di Fiori y explicó en este sentido que “la construcción es el primer motor en la obra pública y después depende los ladrilleros, los del cerámico, lo del cemente”. “Todo repercute en una obra pública; y vamos a ver como avanza porque ya algunas empresas empezaron a tomando medidas rápidas por miedo”.

“La verdad es preocupante y los trabajadores vamos a luchar para que cobren y no tengan deuda, pero los primeros meses del año entrante se pueden poner difíciles” dijo en relación a los puestos de trabajo.

Según el INDEC, el empleo de la actividad de la construcción en la actualidad alcanza los 479 mil puestos registrados y se encuentra en un pico máximo histórico.



“No hay plata. Nosotros no tenemos plata, por lo cual esas obras pueden ser entregadas al sector privado y que la terminen ellos", dijo Milei en declaraciones periodísticas y dijo que “cada intendente o gobernador deberá buscar la forma de financiamiento, puesto que "vamos a ir a un sistema de iniciativa privada, a la chilena". "No hay plata. Si no hacemos el ajuste fiscal nos vamos a la hiperflación, con el 95 por ciento de pobres".