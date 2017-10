El primer mundial juvenil se organizó en 1977 y URSS le ganó por penales a México tras igualar 2-2. Argentina, que había quedado cuarta en el Sudamericano, no participó y debió esperar dos años para debutar y del mejor modo posible. Aquel equipo de Diego Maradona y Ramón Díaz, que traía la triste alegría del Mundial 1978 fue campeón con una campaña brillante. Ganó los seis partidos que jugó, anotó 20 goles y le hicieron sólo 2 y la final ganada a la URSS por 3 a 1, el 7 de septiembre, paralizó al país que a las 7 de la mañana inició un recorrido que lo convirtió en la Nación con más logros en la categoría con 6 Copas ganadas. Aquel equipo lo armó Ernesto Duchini quien registra un dato poco conocido. En 1953 la FIFA, que venía organizando campeonatos juveniles junto a la UEFA, invitó a la Argentina y repitió el gesto en al año siguiente. Pues bien, aquella segunda selección juvenil fue dirigidas por el propio Duchini, una apellido infaltable a la hora de hablar de juveniles y si bien será parte de otra historia, no puede se lo puede eludir es esta historia, así como tampoco puede no estar Yudica, Menéndez y Nuín, entre otros.

Más cerca en el tiempo, en 1985, se agregó una categoría menor y los torneos se empezaron a jugar de manera oficial cada dos años. Aquí también asoma otro detalle de mucho valor histórico para la Argentina; la primera vez que nuestro país fue organizador de un campeonato juvenil, lo ganó. La referencia es a la selección Sub 16 (luego se convertirían en sub 17 los torneos) que tuvo al hermano de Diego Maradona, Hugo, a Fernando Redondo y a Carlos Pachame, como DT. Esa selección que deslumbró y también convocó al país llenando los estadios tuvo un correlato inolvidable: la televisación y con entrada gratuita, de campeonatos juveniles de primera que se jugaban los lunes a la noche en la cancha de Vélez. El fenómeno sería la génesis de los exitosos tiempos de José Pekermen ya en los 90.

Con el tiempo, se agregaron los Sub 15, la más chica de las categorías juveniles, que si bien no compite en un Mundial, sí se organizan torneos sudamericanos desde el 2004 –este año en noviembre se juegará en la Argentina– y los ganadores desde 2013 y cada 4 años sirven para clasificar a los Juegos Olímpicos de la Juventud. Al igual que los torneos continentales de las anteriores categorías hay competencia cada dos años.

Más atrás en la historia, antes del primer Mundial, tanto el de Europa, como el de Sudamérica, las competencias juveniles tienen un recorrido de más de medio siglo. El primero fue en el Viejo Continente y se lo conoció como Campeonato Junior UEFA, Sub 18. Se jugó en abril de 1948 y participaron sólo 8 países. Inglaterra se coronó campeón. Con ese formato se jugó todos los años hasta 1954 con el detalle ya citado que, tanto en el 54 como en el 53 hubo una selección invitada y fue la Argentina que salió tercera y novena, respectivamente. Paralelamente, en el 54, se organizó el primer sudamericano de la categoría, en Venezuela, pero la Argentina no participó. Luego de aquel torneo y con una frecuencia que fue variando cada dos o tres años, la Conmebol también tuvo sus campeonatos juveniles. Mientras que los europeos desde 1980 hacen dos competiciones anuales, Sub 19 y Sub 18, a diferencia de Sudamérica donde las categorías menores se dividen en Sub 20, Sub 17 y Sub 15.