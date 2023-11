La muestra Emergentes 2023 continúa abierta en el Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC), de miércoles a sábados, de 16 a 20, con entrada gratuita. Se trata de propuetas como Neocriollo, M3 - geografías de lo urbano, Detection 93% PERSONA, Proyecto Catalejo y Colores silenciosos, en los que artistas emergentes intervienen los galpones del CEC con sus obras.

En cuanto a las propuestas, Neocriollo es un proyecto del colectivo 4n0 integrado por Juliana Facchinello, Amarú De Lucca Maye, Mauro Chinellato, que desde 2019 producen obras multidisciplinares cuya matriz teórica/política es el posporno. Se trata de un registro sensible del paso del tiempo. Un espacio vacío contiene los restos de un festejo, el sonido, la excitación, el formar parte de algo que para su existencia no admite individualidad. “Como homenaje a la lengua inventada por Xul Solar, hace casi un siglo, creamos esta obra multidisciplinar desde la autogestión y colaboración con artistas rosarinos, externos al colectivo. Trabajamos cooperativamente, para generar redes, afianzar vínculos, expandir las posibilidades de creación y mejorar los resultados de la obra. Así, articulamos con el circuito de arte contemporáneo local construyendo nuevas formas de resistencia”, aseguran.

En tanto, M3 - geografías de lo urbano, es una propuesta del colectivo de arte emergente SUQ, compuesto por la familia de mujeres que integran Yolanda Navarro, Maria Navarro, Sonia Navarro y Noelia Lorenzon, y que surge de la unión de sus profesiones: arquitecta, diseñadora gráfica y diseñadora de interiores. El proyecto es más que un espacio o una medida, es experiencia. M3 es un patchwork sentimental cuyo escenario es la ciudad, un escenario contenedor de vidas superpuestas, entrecruzadas, apiladas. Lo urbano se presenta como un cúmulo infinito de multiplicidades de sentidos y lecturas aportadas por quien la percibe: trazos, huellas y marcas atravesadas por la dinámica del tiempo. Crear, recrear y recordar esos vínculos de afecto: la soledad, la nostalgia, la tristeza así como la alegría están vinculadas a un espacio que habitamos o hemos habitado, dejando marcas en nuestros recuerdos o construyendo percepciones futuras. M3 es un juego de movimientos entre el sujeto, el tiempo, el espacio.

Por su parte, en Detection 93% PERSONA, Florencia Vallejos presenta una instalación de video doble canal. La obra presenta un registro fotográfico de un viaje y procesa estas imágenes con un software de reconocimiento visual. Por un lado, se utiliza una Inteligencia Artificial (AI) llamada Y.O.L.O. que realiza un escaneo detectando y categorizando los objetos de una foto, convirtiendo las imágenes en palabras. Y luego esta información es procesada por una segunda AI llamada Dall-E que realiza el proceso inverso: genera imágenes a partir de esas palabras. Mediante este puente neuronal entre las AI, la máquina ve las fotografías y produce nuevas imágenes con su interpretación. La máquina torpe que lee las imágenes equivocadamente no es más que un reflejo de nuestra interpretación subjetiva del mundo, entendiendo la semiología de las imágenes como una red de significados eternos, imposible de contener. La tecnología como supuesta herramienta de la perfección y la objetividad, que al confundirse nos devuelve una poesía y una fotografía susceptible a ser desglosada en mil capas y significantes como ojos existan.

Otra de las propuestas es Proyecto Catalejo, que propone cubrir para descubrir. Seleccionar, recortar para enfocar. Extrañar. Combatir el olvido. Extrañar el espacio. Lo genérico como velo, como cortina de humo. Lo genérico que enceguece. Pasajes en el tiempo. Recortes que permiten transportarse. Redescubrir lo cotidiano. La memoria de lo patrimonial. Elementos e identidad. Molduras, puertas, lámparas, cielorrasos, revestimientos, pisos y frisos. Fragmentos. El catalejo se enfoca, pone en el centro de la escena. Un telón. Una columna. Colectivo Catalejo son amigas y amigos arquitectos que tienen en común la arquitectura, espacio y activismo. Compuesto por Ignacio Cuenca, Fidela Antelo, Cecilia Pellegrini, Guido Picasso, Sofia Rothman y Carla Haimovich.

El colectivo Ex-situ expone Colores Silenciosos, paletas cromáticas de la fauna Argentina. Virginia Kahl, Sara Martinangeli y Virginia Mansilla crean un mural en forma de mosaico, con ilustraciones lineales de una selección de especímenes de la fauna Argentina autóctona en peligro de extinción o amenazados. El mural cuenta con un código QR individual que lo re-direcciona hacia una breve descripción del animal en cuestión. La propuesta se complementa con la acción por parte de las y los visitantes en forma de Happening, a través del pegado de stickers de paletas cromáticas de los mismos animales. Los colores permiten ver voces que no se suelen escuchar. Susurran mensajes ocultos e ilustran momentos para no olvidar. Reflejan el infinito potencial de nuestra fauna autóctona Argentina, la cual se encuentra en peligro de extinción o donde su supervivencia es constantemente amenazada. Generan una conciencia de la no violencia y propician la empatía, a través de una acción humana lúdica, divertida y colorida.

Emergentes nace de la convocatoria anual del Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC), a artistas emergentes de cualquier lugar del país a participar de distintos proyectos. Una de las categorías es Espacio Intervenido, donde un jurado selecciona propuestas a ser exhibidas en una de las naves del galpón de El CEC disponibles para exposición. El objetivo es posibilitar a nuevas y nuevos artistas de todo el país que produzcan y exhiban sus proyectos y además premiar sus producciones.