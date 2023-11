Ante la reiteración de episodios de inseguridad que vienen sufriendo los taxistas, este lunes la Comisión de Control y Seguridad del Concejo Municipal citó a los representantes del Sindicato de Peones de Taxis (SPT) de la ciudad para analizar el panorama y evaluar medidas que mejoren sus condiciones de trabajo. Desde el sector fueron con una demanda concreta: eliminar el pago en efectivo durante el horario nocturno. Los integrantes de la comisión tomaron nota del pedido y adelantaron que se reunirán con otros sectores para discutir la propuesta, aunque ven con mejores ojos un modelo mixto que habilite el pago electrónico en todas las unidades, pero sin quitar la posibilidad del efectivo. “Hoy la mayoría de los taxis no tiene el pago electrónico. Por eso le pedimos al municipio que reglamente la ordenanza que aprobamos hace un mes para que sea obligatoria esa alternativa”, expresó el concejal Lisandro Cavatorta en diálogo con Rosario/12.

El encuentro surgió por iniciativa de los ediles locales que forman parte de la Comisión, ante la preocupación de los taxistas por la suba en la cantidad de hechos delictivos que venían registrando. Durante la reunión, los representantes de los choferes de taxis trazaron un panorama del escenario en el sector y debatieron algunas posibles medidas a implementar para mejorar las condiciones de trabajo. “Expusimos nuestra disconformidad por el tratamiento que se les da a las unidades de taxi con respecto a la seguridad”, comentó Horacio Yanotti, titular del SPT.

En declaraciones a este medio, el dirigente señaló las deficiencias en materia de seguridad con las que vienen trabajando, y adelantó las medidas que buscan implementar: “Hoy no tenemos tabique divisorio, a pesar de que hay una ordenanza que hace 15 años que está vigente. Tampoco tenemos cámaras de seguridad adentro de los vehículos. Pretendemos, y esto fue un pedido concreto, que a partir de las 22 horas se retire el dinero en efectivo dentro de las unidades de taxis”.

Para Yanotti, que los taxis hoy no cuenten con las medidas de seguridad necesarias es responsabilidad de la municipalidad por la falta de exigencias y controles, pero también de los dueños “que no quieren hacer ningún tipo de inversión para garantizar la seguridad de los trabajadores”. Tras la reunión, el dirigente se mostró confiado con que el pedido del sector pueda ser escuchado y el pago electrónico exclusivo durante el turno noche, se transforme en ordenanza.

“Ellos tomaron nota de la situación y ahora van a ver los pasos a seguir. Hay que tener en cuenta que la mitad del Concejo se renueva a partir del 10 de diciembre, pero esto ya es un avance para el futuro”, expresó y agregó: “Hace mucho que venimos padeciendo la inseguridad los taxistas y esto tiene que mejorar”.

En tanto, Cavatorta calificó la reunión como “positiva” y adelantó que seguirán teniendo encuentros con los distintos actores involucrados para avanzar en propuestas concretas. En ese sentido recordó que desde hace un mes está aprobada la ordenanza para que los taxis incorporen de forma obligatoria la alternativa de pago por aplicaciones, sin embargo la mayoría de las unidades aún no cuenta con esa posibilidad.

“Ellos están pidiendo que durante la noche el pago electrónico sea exclusivo. Los hemos escuchado y todos los proyectos que he presentado en la comisión de control tienen que ver con el uso de tecnologías para prevenir el delito”, comentó el concejal del peronismo que preside la Comisión. “Lo que plantean es que la mayoría de los robos son en búsqueda de la recaudación y entienden que sacando el efectivo de los taxis se reduciría ese problema. Vamos a hablar con los titulares de los taxis y con miembros del Ministerio de Seguridad para tener más información”, añadió.

No obstante, desde la comisión entienden que la exclusividad del pago electrónico debería ser “un segundo paso” a implementar de manera gradual. “Hoy la mayoría de los taxis no cuenta con el pago electrónico. Por eso le pedimos a la municipalidad que reglamente la ordenanza que aprobamos hace un mes para que sea obligatoria esa alternativa”, señaló y agregó: “Muchos pasajeros que toman taxis en la vía pública no tienen la aplicación o no manejan esas tecnologías. Queremos que bajen los robos de los taxis, pero no queremos que baje la cantidad de pasajeros del sistema”.

En ese sentido, Cavatorta consideró que la discusión también debe contemplar la situación “crítica” que atraviesa el sector y reclamó un mayor compromiso tanto del Concejo como del gobierno municipal. “El Concejo no puede discutir solo tarifa y bajada de bandera cada dos meses. Hay que tener en cuenta la sustentabilidad del sector, pero para eso tenemos que mejorar también el sistema de taxis y que los trabajadores puedan hacerlo de forma segura. Indudablemente hay que ir hacia una modernización del sistema de taxis actual”, finalizó.