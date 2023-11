El uruguayo Sebastián Marset, prófugo de la justicia paraguaya por narcotráfico, dijo en una entrevista televisiva desde un lugar desconocido, que mantiene conversaciones con las autoridades de Montevideo para que sus familiares también requeridos desde Asunción sean juzgados en Uruguay.

En declaraciones al programa Santo y Seña del Canal 4 de Uruguay, Marset sostuvo que "no gastó un dólar" en el trámite del pasaporte uruguayo que le permitió salir de Dubai en septiembre de 2021, cuando fue detenido por portar un pasaporte paraguayo falso. El narcotraficante planteó que la expedición del documento, que desató un escándalo en el gobierno de Luis Lacalle Pou, "no fue exprés" y que el tema generó polémica "porque la política lo quiso así".

Marset dijo confiar en la justicia uruguaya y pidió que su hermano Diego Marset, su mujer Gianina García Troche y su cuñado Mauro García Troche tengan garantías para entregarse en su país y ser juzgados allí. "Quiero que se haga justicia porque mi hermano, mi cuñado y mi señora no tienen nada que ver en mis cosas. Y en la operación 'A ultranza', cero", dijo Marset.

"A Ultranza" es la gran operación contra el crimen organizado en Paraguay que, en febrero de 2022, identificó a Marset como uno de los jefes de una red transnacional de narcotráfico y lavado de activos. También fueron imputados su hermano, su mujer y su cuñado. "Si quieren ponerles una tobillera electrónica o un policía 24 horas en su domicilio hasta que termine el caso, de acuerdo. Pero no estoy de acuerdo en que vayan presas personas que no tienen un solo antecedente y que no cometieron un delito" señaló Marset, quien estuvo preso en Uruguay por narcotráfico de 2013 a 2018.

Santiago Moratorio, abogado uruguayo de Marset, dijo que se iniciaron conversaciones con la Fiscalía y el ministerio del Interior de Uruguay para evitar la extradición a Paraguay de Diego Marset y los hermanos García Troche. "Lo que nosotros pretendemos es que (los tres) sean enjuiciados en Uruguay, en su país", sostuvo Moratorio. Y señaló que la acusación en contra de su defendido es "aberrante, liviana y sin prueba de evidencia alguna".

La entrega del pasaporte

Durante la entrevista Marset también aseguró que no gastó un solo dólar para conseguir un pasaporte uruguayo cuando estaba detenido en 2021 en Emiratos Árabes Unidos. El tema de la entrega del pasaporte a Marset provocó una crisis política en Uruguay que se saldó con la renuncia de altos funcionarios del gobierno de Lacalle Pou, incluidos el canciller y el ministro del Interior. "De mi parte nunca fue dinero para ningún político de Uruguay", dijo el narcotraficante.

"Yo, en el tema pasaporte, no gasté un dólar. Si me hubieran dicho 'hay que pagar tanto por que te den el pasaporte exprés', lo hubiera pagado, pero tenía un abogado que me ayudaba y el abogado me dijo: 'El pasaporte te lo tienen que dar, es un derecho y te lo tienen que dar', sostuvo Marset. El narcotraficante y exfutbolista afirmó que su esposa, Gianina García Troche, "se movió muchísimo" y el documento "me lo dieron".

Marset comentó que se comunicó con la cónsul uruguaya en Emiratos Árabes Unidos Fiorella Pardo, de quien dijo que "en varias oportunidades no la trató bien" a su esposa y que en el fondo "ella no quería ayudar". "La verdad, es polémico porque la política lo quiso así, porque, para mí, como hay una ley que amparaba (solicitar el pasaporte), no tenía antecedentes ni causas abiertas en el país, tendrían que haber firmado y me daban el pasaporte y ahí se terminaba, pero como empezaron con mensajes y cosas… No fue exprés", manifestó Marset.

¿Prófugo en Paraguay?

Marset, de 32 años, es buscado en todo el mundo por tráfico de drogas y lavado de dinero, según la alerta roja de Interpol emitida el 3 marzo de 2022 a pedido de Paraguay. Considerado líder del Primer Cartel Uruguayo (PCU), Marset consiguió escaparse el 29 de julio, cuando la policía boliviana intentó capturarlo en la casa en la que vivía en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, junto a su mujer y cuatro hijos.

El prófugo logró ocultarse en Bolivia desde 2019 usando tres identidades, incluyendo su nombre real, además de una boliviana (Gabriel De Souza Beumer) y otra brasileña (Luis Paulo Amorín Santos). Su peligrosidad está vinculada con las actividades que desarrollaría como narcotraficante y es buscado en numerosos países.

La periodista Patricia Martín contó que el 9 de noviembre viajó junto con Moratorio a Paraguay, donde fue trasladada en dos helicópteros diferentes y luego en una camioneta hasta la mansión en algún lugar de Sudamérica, donde entrevistó a Marset el 11 de noviembre. El ministro paraguayo del Interior, Enrique Riera, aseguró este lunes que su cartera no posee "ningún registro" sobre la posible presencia en el país de Marset.

Riera indicó que está en contacto permanente con su par del Interior de Uruguay, Nicolás Martinelli, e incluso conversó con el de Bolivia, Eduardo del Castillo, quien no descarta que Marset se encuentre en Paraguay. "Hablé con el (ministro) de Bolivia para que me dé elementos, ¿por qué dice que está acá? Y no me dio ni un elemento objetivo, la verdad", aseguró Riera.

En todo caso el ministro del Interior confirmó que existen "algunos datos preliminares que se están investigando", entre ellos el hotel en el que la periodista reportó que se alojaría y donde no aparece registrada. "Pareciera ser que todo esto puede ser una maniobra distractiva y pudo haber hecho la entrevista en cualquier lado, como dice ella, o en cualquiera de los países de la región", puntualizó Riera.