”No estamos preparados para jugar con público, pero es lo que nos tocó”, lamentó ayer Claudio Brilloni, Ministro de Seguridad de la provincia, en relación al partido del viernes entre Colón y Gimnasia y Esgrima en cancha de Newell’s que definirá el segundo descenso del año. Se planificaron amplios espacios vacíos en el estadio para separar a las parcialidades y los sabaleros se ubicarán en la tribuna local. Se destinarán 1500 policías para el operativo policial.

Colón y Gimnasia jugarán un desempate el viernes a las 17 en el Coloso del Parque. El que pierda perderá la categoría. La carga de drama que tiene el partido mantiene preocupado a Brilloni y ayer el funcionario lo hizo saber: "Santa Fe no está preparada para jugar un partido con público visitante. Ni siquiera podemos pensar que en un corto plazo se pueda hacer. Esto podría haber ocurrido en Córdoba, Buenos Aires. Pero nos tocó a nosotros", reconoció el funcionario. Y agregó: "No teníamos previsto que este desempate sea en la provincia, es una propuesta de AFA y los clubes. Nosotros tuvimos algunos reparos. De todos modos tenemos los recursos para hacer el partido y brindar un operativo de seguridad”. “El punto crítico máximo –agregó el ministro- lo vamos a tener en la desconcentración, no me termina de convencer el horario de las 17. Porque podría terminar en horario nocturno. Se da una ventaja por la amistad que hay entre las hinchadas de Colón y Gimnasia pero el resultado puede hacer que las circunstancias cambien. Quizás baje la intensidad del riesgo. Pero descomprimir, del lado del equipo que pierda, puede ser lo más complejo".

Cada club tendrá 14 mil entradas a disposición: ocho mil generales y seis mil plateas. Colón ocupará la tribuna local, Gimnasia la visitante. La venta de las localidades estará sujeta a decisiones de cada club, pero se realizará a través de la web deportick.com. La prioridad la tendrán los socios de cada institución y se podrá adquirir una entrada por socio. “En los eventos de alto riesgo que hemos tenido, como el clásico entre Central y Newell's, hubo unos mil efectivos para controlarlo, tendremos que además ubicar policías en adyacencias y vías de acceso”, aclaró Brilloni. Esta situación obliga a desplegar 1200 policías a ocuparse de la seguridad del partido en el parque Independencia. Los costos del mismo lo asumirá Liga Profesional. “Vamos a tener un viernes bastante movido. Hay que tener en cuenta los accesos, avenidas, calles, la planificación y organización, es fundamental para cubrir todos los lugares. Vamos a tener que estar atentos con el seguimiento de cámaras, reunir información y definir hipotéticos escenarios de conflicto. La prevención es fundamental", analizó el ministro.