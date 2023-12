“POSDATA”, UNA MUESTRA DE FOTOS EN PAPELES DE CARTA

Por Euge Murillo

¿El perfume es del papel o de la flor? La pregunta viene de ver una foto impresa en un papel de carta. Un objeto perfumado, coleccionable y de motivos de los más variados que casi nunca se utiliza para escribir. Tal vez por eso existe la muestra “Posdata”, en donde Leti Starc, fotógrafa y lesbiana, reproduce y trae de las memorias de la infancia un pacto de recreo, el pacto casi inquebrantable de la no escritura en los papeles de carta.

En una sala pequeña, monta fotos analógicas de su archivo personal impresas en los papeles de carta de la colección de su infancia. Lo hace desde su Calaca Studio, despliega su colección de papeles y trabaja minuciosamente en las transparencias, los colores y la superposición de imágenes, se empeña en hacer un gesto de amor a la niñez, a ese cuidado meticuloso con el objeto preciado que también se traduce a un cuidado de la memoria adulta. El fuego arrugado, la ventana o el río en renglones enlazan la foto y el papel de carta para producir una imagen más, redoblando la apuesta de resistir a la palabra. Postdata es un “después de lo no escrito” que puede ser lo olvidado -en un tiempo en donde la escritura también analógica no permitía corregir- o lo que sucede a continuación de aquello que no atiende a la palabra. En este juego superpone a través del artilugio de la transparencia el tráfico de sobres codiciados, la tinta gastada y los bordes rotos a textura de paisajes, memorias, objetos y personajes de fotografías de sus últimos veinte años.

La colección de papeles y sobres de carta es lo único que conserva de su infancia, tiene 45 años y la primera vez que una chica la invitó a coger fue en el 2007. Esa invitación llegó para probar que en los papeles de carta también se escribe: “quiero saber si tenés ganas de ver una peli conmigo, traje algunas de cine francés”, “voy a estar despierta” o “podes llamar por acá o venir cuando quieras”, son algunos de los fragmentos de aquella carta iniciática.

Meterse en el gesto, oler recuerdos y observar el archivo es algo de lo que sucede en esta pequeña muestra que pone en escena un objeto que se corre de la nostalgia del pasado y cuela imágenes cotidianas de lo que queda por decir.

Se puede visitar en la Galería FotoCreativa BA, Av. Santa Fe 2729 primer piso, local 45.

FIESTAS

Fiesta Maricona. Nueva edición de la fiesta %100 a beneficio travesti trans: todo lo recaudado será donado al Hotel Gondolín. Música, tragos y mucho movimiento en un espacio amoroso en construcción y deconstrucción constante para disfrutar de la mejor música techno. Line Up: Totx Pandolfi, Alteramma y Eddie Eddie. Viernes 1 de diciembre a las 23:59 en Réquiem, Av. De Mayo 948.

Plop! Renaissance Beyoncé. Este viernes llega el explosivo estreno en la Plop! de "Renaissance: A Film by Beyoncé", que se estrena en paralelo en las salas de cine y trae una puesta digna de Beyoncé, su música y su estilo inconfundible en una sola noche. Viernes 1 de diciembre a las 23:59 en Teatro Vórterix, Av. Federico Lacroze y Av. Álvarez Thomas.

TERTULIAS

Milonga Brandon. Se viene el último baile queer del año para copar las pistas de baile en la casita: a las 20, Clase de Tango Queer por Sole Nani. A las 21:30, Milonga con música en vivo junto a La Chechan y Estudio Tango Contemporáneo, dirigido por Nazarena Cáceres. Viernes 1 de diciembre desde las 20 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

Dominloca de flojeras. En el club arcoíris se arma la resistencia contra el comienzo de la semana con música en vivo, tragos, gente arcoíris, comida y bebida para compartir bajo las estrellas, proyecciones de videos, juegos, arcades, happy hours de tragos y DJ sets explosivos. Domingo 3 de diciembre desde las 19 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

TEATRO

Hijo del campo. Despide su octava temporada la obra teatral escrita y protagonizada por Martín Marcou, con dirección de Martín Marcou y Leandro Martínez y música en vivo de Carolina Curci: un tiempo de esquila que señala el monótono verano patagónico, en donde puertas adentro habita una gran soledad en el interior de un gaucho queer que comparte con el público otros sueños, arrebatados violentamente por la tradición patriarcal, la homofobia y los mandatos familiares. Entrada a la gorra. Sábado 2 de diciembre a las 21 en el Espacio Tole Tole, Pasteur 683.

ONLINE

Gabriela Cabezón Cámara. El Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires subió a sus redes un nuevo registro del ciclo que propone el encuentro con la obra de autores y autoras que trabajan en un amplio rango de géneros y expresiones artísticas. Conducido por Malena Rey, en esta oportunidad, con la presencia de Gabriela Cabezón Cámara. Se puede ver y escuchar en YouTube: Museo Malba.

FESTIVALES

FAQ #6. Este sábado y hasta el 9 de diciembre arranca la sexta edición del Festival de Arte Queer organizado por Casa Brandon con charlas, cine, talleres, conversatorios, danza, literatura, performance, muestras, conciertos y mucho más. La apertura tendrá lugar en la calle a las 17 con la conducción de Marico Carmona y la Feria de Cultura Queer, DJ Fran Benítez, clase de twerking por Zona Bounce, Luciana Caamaño, Shitstem, Paula Trama, Chocolate Remix y el cierre por Dani Umpi DJ Set, entre otres. El domingo desde las 15 con FAQ MUNAR! y más de 50 artistas representantes del colectivo LGTBIQ+. El lunes a las 19 un conversatorio-debate queer internacional: “¿El arte puede salvarnos? ¿De qué?”, junto a Belén Correa, Feda Baeza, Natalia Mallo, Ruth Mc Carthy y Silvio Lang, conducido por Marian Moretti. El martes se proyecta "Pornomelancolía", de Manuel Abramovich y mucho más. Programación completa en Instagram: @faqbrandon. Del sábado 2 al sábado 9 de diciembre desde las 17 en Casa Brandon, Luis María Drago 236, entre otras sedes.

Festival Internacional de Tango Queer de Buenos Aires. Llega la edición número 15 llena de sorpresas e invitades con Meet & Dance, Opening Milonga, Queer Milonga y Closing Gala Milonga junto a Sandra Mihanovich como invitada de Tanghetto, además de muchas actividades que día a día proponen clases, exhibiciones, baile, música y encuentros. Programación completa en Facebook: Festival Tango Queer de Buenos Aires. Del jueves 7 al lunes 11 de diciembre a las 20:30 en Marabú, Maipú 365, y otras sedes.

RECITALES

Fifí. Presenta en la PerraFest su nuevo disco "Postcringe" con un show en vivo en el que sonarán todas sus canciones, varias novedades y sorpresas junto a Emanuel Manso y Vedette como artista invitada, en el marco del Día Mundial en respuesta al VIH sida y los festejos por los 15 años de Antroposex. Viernes 1 de diciembre a las 23:59 en The Sub, Av. Córdoba 543.

Cachitas Now! La banda de cumbia disidente cierra el año a pura fiesta en La Plata tocando los temas de su último disco "Living La Vida Cumbia" y los clásicos de su carrera. Hostea Paulina Domínguez "La Toni", nacional, popular y transfeminista y musicaliza toda la noche DJ Luciana López en sus bandejas. Viernes 1 de diciembre a las 23:55 en Guajira, Espacio Cultural Alternativo, calle 49 nro 484 entre 4 y 5, ciudad de La Plata.

CONVERSATORIO

¡Qué valor! Activación en el marco de la muestra "La Pisada del Ñandú" con una charla debate sobre archivos disidentes y urgencia política organizada por Río Paraná. Participan Marlene Wayar, psicóloga social, escritora y activista, Feda Baeza, directora del Palais de Glace, curadora e historiadora del arte e Ivana Tintilay, trabajadora sexual y archivista. Sábado 2 de diciembre a las 18 en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. Del Libertador 8151.

MUESTRAS

Ojos blindados. Inauguró la "Selección de Afiches y Fanzines sobre Derechos Humanos" realizados en el Centro Universitario Devoto, Unidad Penal Nº 2 , durante el periodo 2013-2023 con el equipo docente conformado por Coco Cerrella, Daniela Borromeo, Laura Iribas, Liza Gutiérrez y Lucas Belfiore. Esta muestra se realiza en el marco del Programa Arte en Territorio del Conti. De martes a jueves de 13 a 19 y de viernes a domingo de 13 a 21 en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. Del Libertador 8151.

BALLROOM

Kiki Ball. Se viene un Ballroom por el Día Internacional de Respuesta al VIH-sida bajo el título "positHIVO 3.0" por House of Tropikalia, buscando apostar a la construcción de un espacio donde encontrarse, celebrarse y seguir tejiendo las redes que no nos dejen caer, defendiendo todos los derechos conquistados y resistiendo toda forma de discriminación, estigma y discurso de odio. Sábado 2 de diciembre a las 17 en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. Del Libertador 8151.

MARCHA

Cuarta Marcha del Orgullo de Berazategui. La Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo invita a la cuarta edición de la Marcha del Orgullo disidente en Berazategui bajo la consigna “No al avance de la derecha”, para celebrar nuestras existencias, seguir defendiendo nuestros derechos y luchar por todo lo que falta. Habrá feria, actividades y un show musical en vivo de Law Pop. Sábado 2 de diciembre desde las 16 en la Plaza Julia Copello de Tiscornia, Av. 14 y 132, Berazategui.