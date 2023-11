Los panaderos de la provincia de Buenos Aires aumentaron un 8 por ciento el valor de todos sus productos a partir de este lunes. "La semana siguiente nos volveremos a reunir para evaluar nuevos aumentos en los próximos días”, aseguraron dirigentes de los centros panaderos. Se estableció un precio de referencia de 1.200 pesos el kilo. Denuncian que los molinos no entregan la harina al precio subsidiado por el gobierno que debía mantenerse hasta el 10 de diciembre.

"No entregan la mercadería hace 15 días debido a la incertidumbre por las elecciones, argumentan desde la molinería que no tienen precio”, declaró Gastón Mora del Centro de Panaderos de Avellaneda. La bolsa de harina de trigo 000 de 25 kilos con el precio regulado por la Secretaría de Comercio subió el martes pasado 8,29 por ciento de acuerdo a una resolución oficial. Pero los molinos afectados por este programa no entregan la mercadería.

Según Martín Pinto, presidente del centro de panaderos de Merlo: “tomamos la decisión luego de los incrementos de los últimos días en la harina, que fue del orden del 30 al 35 por ciento, y del azúcar, la levadura, los aditivos y otros insumos que utilizamos en la industria panadera, que subieron entre un 30 y un 50 por ciento”.