“El Presidente (Mauricio Macri) dijo que tiene 562 enemigos, me parece muy grave que tenga una lista negra”, advirtió Juan Manuel Valdés durante su intervención en el Coloquio de IDEA. El candidato a legislador de la Ciudad de Buenos Aires por Unidad Ciudadana participó de un panel denominado “Millennials de la Política” donde cuestionó la orientación de la política económica del Gobierno a lo largo de los últimos 22 meses. “El endeudamiento y la apertura de las importaciones ya fueron intentadas en otros momentos y no funcionaron”, remarcó Valdés. “Veo que se cuestiona el asistencialismo o el clientelismo, y yo me pregunto qué opción se le da a un desocupado”, agregó el candidato a legislador porteño. “Se celebra que se generan puestos de trabajo, cuando las oportunidades que se generan son para monotributistas y, además, se perdieron más de 55 mil puestos de trabajo en la industria”, señaló al referirse a la situación laboral. Durante su intervención en el encuentro celebrado en Mar del Plata, Valdés advirtió que “hay una situación social preocupante” y lamentó que “hay gente que dijo que la ONU es kirchnerista por hacer dictámenes sobre Milagro Sala y Santiago Maldonado”.