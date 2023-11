Cristiano Rattazzi, por muchos años directivo de Fiat y dirigente de la UIA, entró a la Conferencia Industrial anual de esta última entidad desbordante de entusiasmo. Al ser consultado por la prensa sobr el plan económico de Javier Milei, respondió: "Me encanta, estoy de acuerdo con él. Hace años que hablo con Milei, y me encanta que el país vuelva a ser un país insertado en el mundo sin ese invento de los dólares BNA que no existen y son sólo para algunos privilegiados. El dólar a 365 pesos es una ficción odiota de una banda de idiotas", dijo con su habitual ausencia de desenfado.

Con respecto a cuál sería, a su criterio, la medida más urgente a tomar por el próximo gobierno, señaló: "La reforma del Estado, es fundamental, porque el Estado es una mermelada", gráfico. "Y liberar el tipo de cambio lo más rápido posible, yo lo haría enseguida". Al preguntarle sobre cuál debería ser el valor del dólar tras esa liberación, indicó:"Yo lo veo entre 700 y 800 pesos, más bajo que los (dólares financieros) actuales".