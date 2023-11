"Para hacer más grande al turismo bonaerense necesitamos el acompañamiento nacional, y es alarmante que todavía no exista ningún tipo de transición con el ministerio de Deporte y Turismo de Nación. Que no haya una persona designada para recabar la información de lo realizado genera preocupación e incertidumbre, porque están dejando de lado la cartera de Turismo. Preferimos no pensar en achicar, sino en ver cómo ser creativos, poniéndonos al servicio para mantener las fuentes de trabajo y encontrar la manera de sostener la actividad turística durante todo el año, ya que es una de las más importantes para la provincia."

Así expresa su preocupación la subsecretaria de Turismo de la provincia de Buenos Aires, Soledad Martínez. Luego de acompañar al gobernador Axel Kicillof en la apertura de la 233° reunión del Consejo Directivo y Asamblea General Ordinaria de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica Argentina (FEHGRA), que se celebró para conmemorar el día de la hotelería y la gastronomía, la funcionaria explica que a Buenos Aires/12 que "siempre es muy fructífero el intercambio con el sector privado, sobre todo en el área del turismo" y destaca el trabajo conjunto que se lleva adelante en territorio bonaerense. "Al acercarnos sus necesidades y sus intenciones, nos retroalimentamos para construir políticas públicas", señala Martínez.

Durante su intervención, en el municipio de Tigre y ante la presencia de 150 representantes de 57 entidades, el gobernador Kicillof hizo hincapié en que, tanto el sector público como el privado, deben "defender la continuidad de las políticas públicas que son necesarias para el crecimiento del turismo, la hotelería y la gastronomía". Mirando ese horizonte, la subsecretaria de Turismo le explica a este diario que "la respuesta del sector privado es bárbara", y asegura que "nunca antes habían sido reconocidos como lo fueron en estos cuatro años".

No es casualidad que los funcionarios bonaerenses subrayen la importancia que tiene el turismo para la matriz productiva de la provincia más grande del país. En materia económica, la turística se ubica como la quinta actividad más importante para Buenos Aires. Y para la actual gestión, que desde el 10 de diciembre comenzará su segundo mandato, reencauzar el rumbo de éste área fue todo un desafío ya que, al asumir en 2019, se encontró con que el turismo se había derrumbado en años anteriores.

Según explicó Augusto Costa, ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, entre entre 2015 y 2019, bajo la gestión provincial de la macrista María Eugenia Vidal, la ocupación hotelera cayó 12,4 puntos porcentuales, lo que generó la pérdida de seis mil puestos de trabajo.

Ese panorama, para la alegría de todos los bonaerenses, modificó radicalmente y los números así lo expresaron el último verano, que batió todos los records establecidos: la ocupación hotelera creció 17 puntos y los destinos turísticos recibieron casi 17 millones de visitantes, un 23 por ciento más que en 2019.

Explica Martínez: "Que Turismo se encuentre dentro de Producción es algo importantísimo a nivel institucional, porque tiene ese significado, el de un sector netamente productivo, que da empleo y que desarrolla comunidades". Cuenta que, al asumir, los dos principales desafíos que planteó el gobernador fueron el de descentralizar la oferta, ya que la provincia estaba focalizada en la costa atlántica, y tener actividad turística durante todo el año.





Las medidas

El Estado ideó diversas herramientas abocadas a que los destinos bonaerenses de ríos, lagunas, sierras y playas no sean una actividad exclusiva de veranos y feriados, y una de ellas fue los famosos Viajes de Fin de Curso, que al cabo de tres ediciones, generaron un impacto de 27 mil millones de pesos.

Durante la edición 2023, los destinos turísticos que se beneficiaron con este programa fueron Mar del Plata, San Bernardo, Santa Teresita, San Clemente, Monte Hermoso, Pinamar, Miramar, Sierra de la Ventana, Villa Gesell, Necochea, Tandil, Cañuelas, Escobar, Mar Chiquita, Ramallo y San Pedro. Según indicaron desde la cartera productiva, la participación de más de 300 mil alumnos generó 5.600 puestos de trabajo, y nueve de cada diez empresas debieron contratar más personas para brindar sus servicios.

En cuanto al empleo joven, más de 1.500 jóvenes completaron las capacitaciones en Género y Salud brindadas por la Provincia, lo que les permitió trabajar como coordinadores en las distintas agencias del programa.

Martínez señala que esto impulsó el producto del turismo estudiantil, "algo que en la provincia no estaba explotado". En esa línea, detalla que trabajan para fomentar el enoturismo, con el fin de que las distintas bodegas y viñedos de Buenos Aires sean visitados fuera de temporada. También destaca la inauguración de las termas de Tapalqué, a mitad de año.

"Son herramientas y productos que abordan esta marca que es 'turismo todo el año en toda la provincia'. También son importantes las fiestas populares, que fueron grandes protagonistas de nuestra gestión, a quienes hemos acompañado con financiamiento para que puedan celebrar", añade la funcionaria.

El acto de apertura en Tigre responde al segundo de los encuentros anuales que celebra FEHGRA, la federación que representa a 68 mil establecimientos gastronómicos y 17 mil hoteleros, que generan 700 mil puestos de trabajo directos. Según indica la subsecretaria, las autoridades de la federación, con Fernando Desbots a la cabeza, indicaron que es la primera vez que está presente un gobernador, sus ministros, sus equipos y el intendente local, en este caso Julio Zamora. La jornada contó con paneles y mesas de trabajo donde los presentes debatieron sobre las necesidades de desarrollar políticas laborales, sociales, tributarias, alianzas estratégicas y de capacitación.

Al tomar el micrófono en la celebración del día de la hotelería y la gastronomía, Kicillof explicó: "Desde el primer día comprendimos al turismo como un sector central de nuestra matriz productiva, nos dedicamos a sostenerlo en los peores momentos y a trabajar para extenderlo durante todo el año y en toda la provincia. Aquello que algunos pueden ver como un gasto, para nosotros es una inversión: cada peso que destinamos a promover el turismo vuelve multiplicado luego en empleo y valor agregado”.

Si bien al hablar de las potenciales medidas del presidente Javier Milei remarca que "hay incertidumbre y cautela en relación a lo que va a suceder", la subsecretaria de Turismo explica que "calculan una muy buena temporada".

"La costa atlántica siempre tiene su brillo, su esplendor y sus atractivos, por eso estamos trabajando muchísimo para aprovechar el verano y promocionar el resto de la provincia", dice Martínez, que además es abogada y diplomada en políticas públicas.

Y sentencia: "Quiero seguir trabajando de la manera que lo estamos haciendo, para sostener políticas de turismo social que tantas satisfacción nos dieron y que tantas llegadas han tenido a sus destinatarios". "Sostener políticas públicas que incluyan y que fomenten el empleo, el crecimiento y que hagan creerle a una persona que puede tener un futuro mejor, es nuestro motor para trabajar todos los días".