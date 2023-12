Guillermo Francos salió a ponerle los puntos a Mauricio Macri. Dijo que el expresidente “no compró acciones” en el futuro gobierno de La Libertad Avanza (LLA) y le dejó claro que el triunfo de Javier Milei no fue por su apoyo político sino por el respaldo que recibió por parte del 56 por ciento del electorado.

Los duros términos del futuro ministro del Interior no son aislados. Fueron dichos apenas horas después del contrapunto que la futura ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, mantuvo con Mauricio Macri por su intento de determinar quién entra y quién no en el gabinete del gobierno neoliberal.

Con o sin apoyo de Macri “la gente nos hubiera acompañado igual, porque lo que votó la gente fue un cambio”, disparó Francos.

El cruce también fue una respuesta a los dichos del candidato a vicepresidente de Boca, quien en una entrevista periodística se jactó de la influencia de la fuerza política que él lidera en los resultados del balotaje presidencial.

Al ser consultado sobre esas expresiones, Franco fue tajante: “Estamos hablando de cosas hipotéticas, porque decir que sin ese apoyo (Milei) no hubiera ganado no tiene forma de comprobarse”.

“No es que el voto (de Juntos por el Cambio) fue decisivo. La posición de Macri tuvo su importancia y no descarto que fue un apoyo valioso. Pero la decisión fue de los argentinos”.

Es más, argumentó, “el mismo grupo de Mauricio Macri y Patricia Bullrich dijeron ‘la gente votó un cambio, y si votaron un cambio nosotros vamos a acompañarlos’. O sea que la gente nos hubiera acompañado igual, porque lo que votó la gente fue un cambio”. Es decir, no a ellos.

"No compraron acciones en La Libertad Avanza"

Los dichos del futuro ministro y uno de los principales portavoces de Milei no quedaron allí. De soslayo le dejó claro al jefe de Juntos por el Cambio que no es parte de LLA y que como aliado tiene voz pero no voto.

El apoyo de Macri en el balotaje, dijo, “me pareció una actitud valiosa y de claridad política en ese momento”. Pero inmediatamente aclaró: “Eso significa que (los dirigentes de JxC) compraron acciones (en LLA) ni que nosotros estemos repartiendo acciones de gobierno”.

Eso sí, agregó, “estamos tomando mucha gente valiosa de Juntos por el Cambio y otros sectores políticos”.

La negociación en el Congreso

Durante la entrevista por Radio Rivadavia, Francos relativizó también que la alianza con Macri condicionara al futuro gobierno de Milei para que el Congreso dé luz verde a su reforma del Estado en sesiones extraordinarias. “No veo motivos para que planteen que no van a apoyar las leyes” que se envíen, consideró.

“Veo con optimismo que se apoyen las leyes, si no cada uno tendrá su responsabilidad policía”, advirtió e hizo una singular lectura política: “No se le puede decir que no a un presidente que fue electo con un discurso claro de lo que se iba a hacer”.

De hecho, concluyó, “lo que vamos a hacer es lo que se dijo en la campaña y fue apoyado por el 56 por ciento de los argentinos”.