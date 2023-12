Es sabido que el partido de Almirante Brown es considerada la capital de los murales del Area Metropolitana de Buenos Aires. Ahora, dentro de ese partido, una de las calles principales de la localidad de Burzaco, al sur del conurbano bonaerense, se llenó de murales de los músicos más reconocidos en el mundo.

Amy Winehouse, Axel Rose, Bob Marley, Janis Joplin y The Beatles son algunos de los artistas que decoran la calle Rojas de Burzaco, a pocas cuadras de la estación. Se trata de una intervención en el marco del programa Embellecimiento urbano de la Municipalidad de Almirante Brown.



Los murales de la localidad de Almirante Brown son innumerables. Pueden encontrarse de Los Simuladores (en Adrogué), Esperando la Carroza (en Rafael Calzada), ex combatientes y enfermeras de Malvinas (en Claypole) y homenajes a Quino (en José Mármol), entre muchos otros.

Además, en la esquina de la avenida Monteverde y Gardel se encuentra el pasaje que homenajea las grandes figuras del tango. Se destacan las figuras de Carlos Gardel, El Polaco Goyeneche, Pichuco Troilo, Tita Merello, Astor Piazzolla y Enrique Santos Discépolo. Además, las une un fuelle de bandoneón, símbolo indiscutido del tango.

También podemos encontrar un homenaje a Sandro, también en Burzaco y a los héroes de la Revolución de Mayo en la localidad de Rafael Calzada.

Ahora, para completar la colección del partido, los nuevos murales de Burzaco recorren toda la historia de la música internacional, pasando por diferentes géneros: el rock, el pop, el reggae, el metal y el rock and blues. Los artistas son: Janis Joplin, Amy Winehouse, Morrissey (The Smiths), Bono (U2), Kurt Cobain (Nirvana), David Bowie, Robert Smith (The Cure), Steven Tyler (Aerosmith), Bob Marley, Slash y Axel Rose (Guns N' Roses), Ozzy Osbourne, Jimi Hendrix y The Beatles.

En su momento, el diputado bonaerense e intendente nuevamente electo Mariano Cascallares afirmó sobre el programa de Embellecimiento Urbano: "Es muy importante porque abarca el embellecimiento de nuestros rincones y también de reconocimiento a personalidades muy queridas o piezas culturales que siempre llevaremos en nuestra memoria".



Los nuevos murales ubicados en Burzaco fueron realizados por los artistas urbanos locales Eki (@eki.besada.arte), Gabo (@gabolunarte), Heber (@heb_martinez) y Tin (@tin_rocktambulo), encargados de embellecer con arte la mayoría de los rincones brownianos. El Municipio pretende seguir con esta campaña de llenar de color y magia sus rincones y paredes con las caras más representativas de la cultura popular argentina, y local.