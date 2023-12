Un mal augurio para los usuarios del transporte interurbano de pasajeros: las cámaras empresarias del servicio público anunciaron ayer que achicarán su prestación, y retirarán frecuencias que no sean rentables, las nocturnas, por ejemplo. La decisión consensuada entre distintas empresas de colectivos sonó a reproche contra el Ejecutivo provincial, al que acusan de haber generado un atraso de tarifas que supera el 90 por ciento, la falta de pago del programa Boleto Educativo Gratuito y el reclamo de unos 6 mil millones de pesos extra en subsidios como compensación para afrontar el último incremento salarial de paritaria.

Distintas voces de este sector empresario coincidieron ayer en salir a exponer su planteo y detonarle una bomba a Omar Perotti cuando falta una semana para que entregue el gobierno.

Este diario buscó en vano ayer al secretario de Transporte provincial, Osvaldo Miatello. Queda de él un posteo en la red social X de hace 20 días, cuando ya advertía el apriete de los empresarios colectiveros: "Quiero dejar en claro que tanto los subsidios provinciales como nacionales están totalmente al día, por lo que insto al sector empresario a obrar con responsabilidad y evitar zozobras en la población", había dicho.

La Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (Atap) declaró ayer que desde las 22 horas del lunes 4 sus empresas asociadas guardarán las unidades afectadas al servicio interurbano. En este caso, el comunicado empresario apunta al Ejecutivo provincial. Y avizora "dificultades en el pago de los salarios próximos a vencer si esta situación no se remedia".

El reclamo, no obstante, resigna una actualización total del desfasaje en la relación costos / tarifa. En el caso de la Cámara Empresaria de Transporte Multimodal de Pasajeros, el planteo elevado a la Secretaría de Transporte es que autorice una suba del 60 por ciento en el precio de los boletos para emparejar un poco la ecuación. "Nos está costando pagar el combustible", aseveraron desde la entidad.

El anuncio del recorte en el servicio sonó a chantaje, o por lo menos a "decisión unilateral sin previo aviso que lo único que hace es perjudicar a la gente", según reaccionó ayer una fuente de la Casa Gris.

Lo cierto es que quedan ocho días para el cambio de gestión, y la de Perotti difícilmente resuelva este ultimátum. Los empresarios demostraron ser conscientes de eso. Y para marcarle la cancha al gobernador entrante, ya anunciaron restringir el servicio que se les ha concesionado.

"Para que la situación no sea terminal, vamos a retirar desde el lunes los servicios que no sean rentables, que principalmente son los recorridos nocturnos y algunos durante el día", dijo ayer el empresario de esa cámara en Rosario Saúl Isaacson, mientras en Santa Fe la ATAP anunciaba lo mismo.

"Estamos en una situación grave. Por eso solicitamos al gobierno provincial un aumento tarifario desde la primera devaluación de septiembre, que nos golpeó muy fuerte. Pero por los procesos eleccionarios esto se fue posponiendo", reveló en declaraciones a la prensa.

Por la campaña ayer, hoy por la transición, la demora a sus reclamos llevó a los empresarios a retirar la paciencia y proceder. "Pedimos un 60 por ciento de actualización, que es lo mínimo que necesitamos para cubrir costos", recalcó Isaacson.

"La realidad es que nos está pasando algo que no nos pasó nunca y es que nos está costando pagar las facturas de gasoil", aseguró.

Otra entidad que agrupa a las empresas colectiveras, Fatap, entiende que el margen les da para abonar sueldos pero sin los aumentos acordados en paritaria, de 10% para el salario de noviembre y 8% para el de diciembre. Y que el modelo de subsidio debe cambiar: en lugar de subsidiar a las empresas, el Estado debe liberar tarifas y subsidiar la demanda, es decir a los pasajeros. Lo dijo ayer Gerardo Ingaramo, de la Federación Argentina del Transporte Automotor de Pasajeros. Esta cámara, de orden nacional, apuntó a que el descalce del sistema empieza desde Nación, cuya masa de subsidios perdió hace meses frente a la inflación y la suba de costos.

Para Ingaramo, lo que se vive en Santa Fe también atañe a otras provincias. Ya hubo lock out y corte de servicio en Córdoba, Corrientes y Chaco.

"El origen del problema está en la deuda que mantienen las provincias y la Nación en la entrega de subsidios. Fatap quiere ver un esquema de salida de este sistema de subsidios, que nos fijen las tarifas que corresponden, que están entre 30 y 40% atrasadas, y que sobre eso se subsidie a la demanda, pero en el colectivo queremos cobrar el monto unificado para saber realmente qué es lo que percibimos", expuso en diálogo con LT8.

Ingaramo cerró con un ultimátum que va más allá del 10 de diciembre: "En enero tendrá que haber aumento de tarifas, porque si no será imposible prestar el servicio, no solo el nocturno, todo el servicio. Las empresas no dan más".