Un gol espectacular de Colazo marcó la diferencia entre la permanencia y el descenso en un dramático partido que animaron ayer Colón y Gimnasia. El Lobo platense tuvo algunas ideas más claras, no falló en defensa, se adaptó mejor a los nervios y el diluvio de la primera parte y se aprovechó de la desesperación del sabalero para imponerse en el Coloso del Parque. Colón perdió la categoría a dos años de lograr su primer título en Primera y hubo destrozos de su parcialidad en las plateas.

El temor a equivocarse se apoderó de los jugadores. Era tanto lo que estaba en juego que no se podía dar pases seguidos. Colón estuvo mejor con el balón por el talento de Botta y la presencia de Abila. Pero nada que llevara riesgo a Insfrán. Gimnasia intentó avanzar con pases cortos y abriendo el juego por los laterales. Pero tampoco se acercó al gol.

Gimnasia festejó en Rosario de forma muy ajustada. Foto: Sebastián Granata

Con el paso de los minutos Colón fue perdiendo el control del juego. Gimnasia pudo sostener la pelota y generó infracciones que obligaron al rival a defender mucho en su área. En una de esas acciones el sabalero perdió a su mejor jugador: Conti se desgarró y debió dejar la cancha. El primer remate al arco fue de Botta, a la salida de un tiro de esquina, pero que cayó en las manos de Insfrán. Gimnasia puso algunos balones de riesgo en el área pero fueron rechazados por los defensores en última instancia.

Colazo se desgarró en una corrida pero no llegó a pedir el cambio que marcó el gol de su carrera: Soldano bajó un centro con el pecho sobre el área grande y el ex Boca definió a colocar, con pie zurdo abierto, al ángulo cruzado. Festejó a pura emoción y reemplazo.

El primer tiempo se jugó bajo el agua.

Damonte hizo tres cambios en el entretiempo y puso a Toledo a jugar la última media hora. Se quedó sin variantes para el resto del juego. El sabalero apostó por los centros a Toledo al área como principal recurso ofensivo. Porque Perlaza y Botta perdieron injerencia y Abila siempre que intervenía estaba adelantado. Gimnasia tuvo facilidad para atacar de contragolpe, aunque falló siempre. Abaldo lo perdió ante Ibáñez y Madelón metió en cancha a Bolívar para sumar un jugador a la defensa. El sufrimiento se extendió hasta el final a pesar de que Colón no generó una sola ocasión de gol, hasta que llegó el tiempo de descuento. En los últimos minutos Insfran le sacó el empate a Abila y después a Delgado. En esas jugadas se consumó el descenso de Colón a poco más de dos años de salir campeón por primera vez en el fútbol argentino.

0 Colón

Ibañez

Meza

Conti

Garcés

Delgado

Galván

Vega

Perlaza

Álvarez

Botta

Abila

DT: Israel Damonte

1 Gimnasia

Insfrán

Enrique

Morales

Cabral

Guiffrey

Colazo

Abaldo

Saravia

De Blasis

Tarragona

Soldano

DT: Leonardo Madelón

Gol: PT: 41m Colazo (C).

Cambios: PT: 21m Goltz por Conti (C) y 44m Domínguez por Colazo (G). ST: Desde el inicio Nardelli, Pierotti y Moreyra por Meza, Galván y Vega (C), 15m Toledo por Álvarez (C), 26m Bolívar por Abaldo (G), 44m Castro y Mammini por De Blasis y Tarragona (G),

Arbitro: Andrés Merlos

Cancha: Newell’s