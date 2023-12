“Había una vez un sueño cumplido. Un día en el que absolutamente todos los habitantes de un país fuimos felices. Un día en el que nuestros corazones latieron y vibraron al mismo ritmo”, dice la voz de Ricardo Darín. Y sigue: “Hubo un día en el que el equipo del pueblo volvió a casa y en una peregrinación interminable encontró su tierra prometida. Hubo un día en el que un Mesías bajó del cielo la tercera estrella. Hubo un día en el que le rendimos tributo a un equipo de espíritu indomable y fuimos felices por ellos, con ellos, gracias a ellos”. Es un tramo de la narración de Elijo creer, la película oficial de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), una producción de GM, Tronito, AFA y Grupo Octubre que podrá verse en cines de todo el país a partir del jueves 7 de diciembre y que este domingo a las 23.15 tendrá un adelanto exclusivo por la pantalla de Telefé. Con música de Wos y La Mosca, presentado por los periodistas Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt, con la participación de Ricardo Darín en una entrevista exclusiva, el especial contará detalles de la realización y adelantará algunas imágenes.

No sólo es épico el tono de voz de Darín; la música y cada una de las escenas que se ven en ese minuto y cuarto de trailer también lo son y erizan la piel. La avenida 9 de Julio colmada de gente, miles de personas subidas a los techos del Metrobus, las tomas de los drones que muestran una ciudad entera teñida de celeste y blanco, postales de cada rincón del país, las caras desorbitadas de euforia que rodean la caravana desde donde los jugadores saludan, saltan, cantan, bailan y toman Fernet en botellitas cortadas como si recién salieran de jugar un picado. Sin embargo, acaban de ganar el Campeonato del Mundo y tienen poquísimas horas de sueño. Lionel Messi mira la copa con ojitos embelesados mientras la sostiene sobre su regazo y asegura que “es una hermosura”; Ángel Di María suelta una carcajada y antes de agarrar el objeto más preciado por todos los futbolistas del globo, dice: “Puedo, ¿no?”.

Después de esa gran epopeya que fue el Mundial de Qatar 2022 empezó a circular la idea de que ni el guionista más osado (ni el más maquiavélico) podría haber escrito de esa manera el recorrido futbolístico que tuvo la Selección Argentina, sobre todo esa final infartante contra Francia. En la experiencia vivida hace un año por todos los argentinos no hubo guion pero ahora sí. La película cuenta con producción general de Gonzalo Arias, dirección artística de Arias junto a Martín Méndez (también responsable del guion), producción de Víctor Santa María y Sebastián Rollandi, Mariano Suez como productor asociado y Pablo González en la producción periodística.

Elijo creer ofrecerá una visión íntima de la experiencia vivida por la Selección Argentina en Qatar y contará con testimonios de figuras emblemáticas como Lionel Messi, Emiliano “Dibu” Martínez, Ángel Di María, Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Gonzalo Montiel, Lionel Scaloni y Claudio “Chiqui” Tapia, entre muchos otros.

En diálogo con Página/12, el productor Sebastián Rollandi cuenta: “Nosotros empezamos a trabajar con el equipo de la AFA y con Tapia a fines del 2021 para lo que fue la serie Camino a Qatar que se pudo ver por Amazon. Una vez que concretamos ese proyecto, siempre hablamos de la posibilidad de hacer una película en el caso de que la Selección Argentina saliera campeona del mundo. Soñábamos con hacer nuestra propia versión de Héroes”. Y ese sueño se cumplió. El equipo fue avanzando, atravesaron las etapas de la competencia con paciencia de hormiga, sortearon un camino con distintos niveles de dificultad y el equipo de producción finalmente se puso manos a la obra.

En relación a los materiales que podrán verse en la película, Rollandi destaca: “Tiene muchos momentos de intimidad de la Selección: el vestuario, el comedor, los viajes, las charlas y los juegos entre ellos, sobre todo en los momentos previos o posteriores a los entrenamientos. Lo que muestra esa intimidad es la gran conexión del grupo. Por supuesto son un equipo de fútbol, pero bajo el liderazgo de Messi muchos de ellos tienen una relación personal y de amistad que va mucho más allá del Mundial. Eso es parte de lo que se narra también”.

La película se proyectará en más de 300 salas de cine de todo el país y será una oportunidad única para sumergirse en eso que nadie vio: la intimidad del plantel durante uno de los mayores logros deportivos de los últimos tiempos en la historia argentina. Elijo creer no sólo cuenta con un valioso material de archivo futbolístico sino que además incluye entrevistas al cuerpo técnico y a las figuras del equipo que hicieron posible esta consagración. Los jugadores hablan de sus sueños e ilusiones, desglosan cada una de las jugadas, rememoran los detalles de sus goles y comparten sus sensaciones después de una victoria celebrada en cada rincón del territorio argentino.

El productor asegura que “la idea siempre fue que los mismos protagonistas narraran en primera persona la historia de esos momentos épicos”. Los núcleos narrativos son tres: el escenario posterior a la derrota frente a Arabia Saudita, la previa del partido con Países Bajos y –por supuesto– la gran final frente a Francia. Rollandi agrega uno más: “Destacaría el festejo de la gente, lo que pasó con la obtención del título mundial en las calles. Nuestra premisa siempre fue contarlo desde la óptica de ellos a través de sus testimonios, así que todo está narrado muy en primera persona porque la idea era entender lo que significó la victoria para cada uno de los jugadores”.

Si en algo coincide buena parte de la población argentina es que en el Mundial de Qatar hubo mística, y no faltaron las coincidencias que alimentaban el espíritu del buen cabulero: el 5 de copas de la baraja española adivinado por Messi antes de la final de la Copa América y repetido infinitas veces en las más diversas situaciones; la foto de un joven Maradona jugando al truco y (de nuevo) el 5 de copas sobre la mesa; el registro audiovisual de un Maradona más grande en un estudio de TV con la leyenda “18 de diciembre” (la fecha de la final) al fondo del plano; un Canadá clasificado en 1986 y 2022, Nigeria afuera del Mundial en los mismos años, Brasil eliminado en cuartos de final y Marruecos superando la fase de grupos; los árbitros de la final de México 1986 y Qatar 2022 nacidos un 7 de enero. Cada dato presagiaba el desenlace más anhelado.

Las coincidencias se hicieron virales, fueron lo más compartido en redes, marcaron tendencia y reforzaron la fe, la esperanza, pero sobre todo las ganas de ser campeones. “Elijo creer” fue la frase que condensó lo que no se podía explicar pero igual estaba ahí, a la vista de todos: la mística argenta acompañada del talento y el corazón de un equipo. Algo de eso podrá verse a lo largo de los 103 minutos que dura la película. Durante la conferencia de prensa en la que se presentó el trailer oficial, Claudio Tapia expresó: “Es un momento muy emotivo que nos retrotrae al instante más feliz de todos los argentinos y argentinas. El 7 de diciembre se estrenará Elijo creer, que mostrará un pasaje de lo vivido en ese maravilloso Mundial que nos hizo felices a todos. Nos emociona revivirlo y compartirlo con la audiencia”. Por su parte, Víctor Santa María –coordinador general del Grupo Octubre– agregó que la producción es “un reflejo del fervor de los 45 millones de argentinos que salieron a las calles aquel 18 de diciembre”.

Ricardo Darín, relator de la película.

Elijo creer no sólo es un homenaje conmovedor a la tenacidad de los integrantes de la Selección Argentina en su búsqueda de gloria; también captura la pasión y el orgullo que sintió ese pueblo que salió masivamente a copar las calles para festejar la victoria de manera colectiva. Una experiencia única e irrepetible. “Hacer feliz a alguien es algo muy fuerte”, asegura De Paul. “Pensás en la familia, en los que tenés al lado”, apunta Fideo. “Es el penal soñado por cualquier pibe que arrancó a jugar en los baldíos, en los barrios, en la calle, en la vereda, en el pueblo”, enumera el relator mientras Montiel toma carrera antes de ejecutar el último penal. “Leo era el que más se lo merecía”, afirma Ota con la misma seguridad de guardián que demostró en cada partido. Apenas unos segundos del trailer bastan para recordar aquella suspensión del tiempo antes del penal del matancero, la respiración contenida, el corazón detenido antes del grito final que logró sintetizar lo agónico y la fiesta.

En relación al título, el productor explica que Elijo creer "es una frase que se empezó a instalar y nos la apropiamos muy rápidamente, tanto quienes amamos el fútbol como aquellos que se acercaron sólo por el Mundial. La película es un hecho cultural que expresa un momento de felicidad del pueblo argentino, entonces nada mejor que titularla con una frase que ya es de todos y todas, una frase que va a quedar para la historia”. Según Rollandi, ese mantra confirma que “cuando hay un grupo unido, cuando hay un objetivo común y están las cosas claras, se pueden cumplir estos sueños”.

Otro elemento importante en la realización de Elijo creer es sin dudas la voz de Ricardo Darín, quien se ocupó de narrar los acontecimientos deportivos y sociales que ya tienen peso específico. “Para nosotros Darín es un ícono cultural muy fuerte, el actor argentino más reconocido a nivel mundial", destaca Rollandi. "Que él haya podido hacer la narración de la película es un hecho muy impactante. Cuando la veamos va a ser algo fuerte. Para mí Darín es un jugador más de este plantel que se armó para la realización de la película. Es un gran orgullo haber podido contar no sólo con Lionel Messi sino también con Ricardo, que para nosotros es el Messi de la actuación en este país”.

Elijo creer no sólo rememora los detalles de esta epopeya deportiva en el primer aniversario sino que además llega en un momento particular; seguramente funcionará como una dosis necesaria de alegría para recordar esa gesta e iluminar estos nuevos tiempos signados por la incertidumbre. “La película llega en un momento en el que la estamos pasando muy mal en términos sociales, económicos y políticos, así que el estreno significará un movimiento muy grande", anticipa el productor. "Está bueno que los argentinos y las argentinas nos encontremos para vivir un hecho cultural, en este caso adentro de una sala de cine. Está bueno reunirse para ver ese festejo y recordar un momento de máxima felicidad para nuestro pueblo. En este contexto particular es algo muy importante. Hoy muchos pensamos en lo felices que éramos, pero está bien poder valorarlo desde el presente. Creo que en muchas salas de Argentina vamos a terminar abrazados, llorando y cantando 'Muchachos' de nuevo. Al menos por una hora y media vamos a volver a ser felices, emocionarnos y festejar”.