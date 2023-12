“Fuimos nosotros contra todos, les ganamos a todos, estaban todos contra nosotros", definió entre emoción y desquite el capitán de Riestra, Milton Céliz, apenas terminada la final, mientras todo Deportivo Maipú rodeaba al árbitro con protestas.



"Nos rompimos el orto todo el año y todo el año nos cayeron, todo el año nos golpearon. Y les ganamos a todos, a todos les ganamos, le duela a quien le duela. Hoy estaban todos contra nosotros. Nos menospreciaron pero, ¿por qué no nos ganaron? Fuimos a Tucumán y les ganamos, fuimos a Quilmes y les ganamos. A Almirante le ganamos y hoy ganamos la final porque tenemos unos huevos tremendos", despotricó Celiz en referencia al camino del equipo en el Reducido. Triunfos 1-0 sobre San Martín y Quilmes en octavos y cuartos, siendo visitante en partido único; y 4-0 global ante Almirante, con serie ida y vuelta.

"Y se lo quiero dedicar a todos esos boludos porque nos golpearon y hoy jugamos por nuestras familias. Y no es casualidad, en cinco años ascendí tres veces, con All Boys y con Tigre. Eso no es casualidad. Orgulloso de ser capitán de este equipo. Vamos a jugar en Primera y que la cuenten como quieran", cerró el volante en declaraciones a TyC Sports.

Por su parte y mucho más sereno, el arquero Arce expresó: "Fuimos de menor a mayor, siempre al frente. Somos dignos ganadores, este es un momento muy especial. Al final del camino todo se equilibra, este grupo trabaja con muchas ganas y mucha voluntad, con mucha humildad, ya que nadie se creyó más que nadie”.