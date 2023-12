La Cámara de Diputados de Salta realizó su primera sesión el martes última, después de que se incorporaran 26 nuevos legisladores y legisladoras por el periodo 2023-2027. La nueva composición no dista mucho de la anterior, por lo que se avisoran lineamientos similares en el funcionamiento interno de la provincia, teniendo únicamente que amoldar la tarea legislativa al contexto nacional que se presente luego del 10 de diciembre, con Javier Milei como presidente de Argentina.

Salta/12 dialogó con presidentes de bloques que se preparan para un escenario nacional que anticipa ajuste entre sus políticas principales.

El diputado por General Güemes, Germán Rallé, continuará en la presidencia del bloque Justicialista Gustavo Sáenz Conducción, el bloque mayoritario, con 29 legisladores, y con la posibilidad de sumar a un diputado más. El nombre ya distingue la característica oficialista del bloque, aún así Rallé sostuvo que representan "un pensamiento filosófico peronista justicialista", y el nombre expreso de Sáenz es debido a la coherencia y gestión del mandatario provincial.

"Sí, es cierto que el gobernador ha demostrado que tiene la capacidad de cerrar grietas y hablar con todos los sectores, pero nosotros dejamos en claro nuestra identidad política (peronista justicialista)", señaló. El peronismo perdió en la elección nacional del 19 de noviembre; para Rallé, la victoria de Milei desencadena un "panorama incierto" para el país. Es por ello que defendió la posición contraria de Sáenz en relación al achicamiento del Estado que propone Milei. "El doctor (Sáenz) entiende, cree y valora el trabajo de la gente y le angustia la idea de tener que pensar que los intendentes o las cámaras legislativas tengan que echar gente para poder acomodar el Estado", expresó, y prosiguió: "Por eso, él siempre dice que hay que redistribuir (a las provincias) lo que nos corresponde y ya es responsabilidad nuestra la administración".

Germán Rallé.

En ese sentido, destacó que la provincia de Salta "siempre se ha puesto por delante de la inflación". A modo de ejemplo, nombró los acuerdos paritarios en la adminstración pública. "Eso significó mucho esfuerzo para el gobierno provincial" ya que "fue de pasar a tener superavit a tener equilibro fiscal. No puedo hablar de un estado deficitario porque hay una buena administración de los recursos del Estado", manifestó el legislador oficialista.

Es por ello que se mostró en alerta en relación a las manifestaciones de Milei: "nos genera una incógnita", expresó, asegurando que es "un acertijo permanente analizar lo que desde la política nacional se va a plantear después del 10 de diciembre". Tomando un caso puntual, esa incertidumbre se manifiesta en lo que pasará con la obra pública, teniendo en cuenta que después de que Milei ganó el balotaje afirmó que el gobierno nacional no financiaría la obra pública en las provincias. Por el contrario, Rallé sostuvo que esa inversión posibilita "un punto de desarrollo de los pueblos".

Posicionándose como un ciudadano de General Güemes, tomó como ejemplo la obra del Nodo Logístico que se desarrolla en el Parque Industrial de dicha localidad y cuenta con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI). "A mí me preocupa mucho que nos desfinancien esas obras" que representan una inversión estratégica ya que posibilitaría el transporte multimodal de mercadería reduciendo costos y tiempos de viaje. A eso sumó su preocupación por las obras ferroviarias en el municipio, ya que no está de acuerdo en que cada intendente tenga que gestionar los fondos para futuras inversiones, como propone el presidente electo. "Tendremos que esperar que venga algún iluminado empresario de los ramales cuando ya sabemos que (la conexión ferroviaria de Güemes) fue despreciada en las gestiones de Carlos Menem", cuestionó.

En relación a la amenaza de Milei de quitar la coparticipación a las provincias, Rallé consideró que eso no sería posible porque está garantizado en la Constitución Nacional, siendo modificable únicamente desde el Congreso de la Nación y la Corte Suprema de Justicia. No obstante, la preocupación del diputado se trasladó hacia el destino de los fondos de Ayuda del Tesoro Nacional (ATN), que según el artículo 5 de la Ley nacional 23.548, están destinados a atender "situaciones de emergencia y desequilibrios financieros" de los gobiernos provinciales y es el Ministerio del Interior el encargado de su asignación. Sin embargo, desde su creación en 1988, la distribución de esta "caja" tuvo una impronta discrecional y política.

"Es una necesidad hacerle entender al nuevo presidente que vamos a acompañar, pero también vamos a exigir el respeto hacia las provincias", advirtió el legislador. Bajo esta premisa también se posicionó respecto al tratamiento del Presupuesto Provincial 2024. Para Rallé, se tiene que esperar un primer panorama del gobierno nacional, que se visualizará con la conformación del gabinete y la presentación de un presupuesto nacional. "Recién ahí vamos a ver cómo va a replantear el presupuesto la provincia", aseguró, ya que sostuvo que "sería muy irresponsable" dar algún tratamiento ahora. "No hay una proyección cierta porque hay más inciertos y más lagunas que algo que nos lleve a un camino de certezas", insistió.

Por una mirada de consenso y federalismo

Por su parte, la presidenta del bloque Salta tiene futuro, la diputada por Capital, María del Socorro Villamayor, celebró la nueva composición en la Cámara Bajas ya que se pudo "escuchar nuevas voces e incluso la tarea fue más extensa", dado que uno de los tratamientos en la jornada del martes fue la prórroga de la emergencia hídrica en la provincia. Su bloque es el segundo más grande con una presencia de 11 legisladores. En ese marco, aseguró que continuará con los proyectos legislativos planteados desde su mandato anterior, como es la reforma del Código Civil y Procesal de la provincia.

También, se propuso seguir "con el análisis y el desarrollo de la ley de responsabilidad del Estado, que es una cuenta pendiente" en la provincia. Además, de avanzar en el "afianzamiento de lo que es hoy la ley de responsabilidad penal juvenil", que fue modificada estos últimos meses con una mirada de un sistema no inquisitivo en relación a los menores, afirmó.

María del Socorro Villamayor

Respecto al gobierno nacional que encabezará el libertario Javier Milei, la diputada dijo que aún no hay certezas de cómo quedará conformado el gabinete, a pesar que ya se dan por sentado ciertos nombres. Lo único cierto es que "sí sabemos quién es la persona que ha elegido el pueblo argentino", por lo que la legisladora espera que dentro de esos lineamientos de gobierno esté presente la mirada del consenso y federalismo.

Villamayor recordó que la semana pasada el gobernador Gustavo Sáenz se reunió con Nicolás Posse y Guillermo Francos, futuros jefe de Gabinete y ministro del Interior del gobierno de Milei. Para la diputada, ese encuentro demostró una "apertura al diálogo y el diálogo es importante si nosotros los vinculamos con el federalismo, por cuanto sabemos que las provincias no tienen autonomía económica, más si pensamos que nuestra Salta tiene un 75% del presupuesto que depende de Nación", manifestó.

En ese sentido, afirmó que para el desarrollo de la producción y el progreso que impulsa el gobernador Sáenz, se debe "tener también un acompañamiento del Estado nacional". A modo de ejemplo, Villamayor contó que esta semana se reunieron con el embajador francés Romain Nadal y una comitiva del gobierno francés, quienes llegaron a la provincia para hablar sobre futuras "inversiones que quieren hacer a un trabajo conjunto entre Salta y Francia, en mira a este valioso nuevo oro como es el litio, confiando en lo que Salta brinda, que son reglas claras y seguridad jurídica".

Para la diputada este encuentro también debe contar con el acompañamiento del gobierno nacional porque garantiza "el progreso y lograr la descentralización de las provincias del norte" que "en muchos años (han sido) abandonadas por la mentalidad y el accionar centralista en la Nación Argentina".

A favor de ajuste

Quien también dialogó con este medio fue el presidente del bloque Ahora Patria, Roque Cornejo, que se alinea de manera directa con el gobierno nacional de Milei, junto a su compañera Griselda Galleguillo, de Rosario de Lerma. El diputado por Capital dijo que mantiene muchas expectativas en el recambio nacional ya que se sostienen los pilares de lucha por la transparencia y contra la corrupción. "Espero que el gobierno de Milei haga un buen mandato por el bien de todos los argentinos", indicó.

En ese marco, dijo que las prioridades que mantendrán como bloque en la Cámara Baja de Salta seguirán el objetivo de generar una "legislación amigable con la producción, con la generación de riquezas, con emprendedores, con la industria", además, de que perseguir el objetivo "disminiuir impuestos o facilitar creditos fiscales".

Roque Cornejo

En relación al presupuesto aseguró que están a la expectativa de que el Ejecutivo provincial lo remita. Aún así, Cornejo fue tajante con el primer mandato de Sáenz al sostener que "en estos cuatro años no ha demostrado tener un plan de gobierno y ni un programa económico y social", continúo: "así que me parece que se va a reditar lo que venimos viendo en los últimos años". Es decir, que el gobernandor "mandará un presupuesto con superpoderes, lo cual nosotros nos oponemos", ya que sostiene que allí se expresan "cifras que después no se terminan cumpliendo en su ejecución presupuestaria".

En referencia a los dichos de Milei sobre la quita de apoyo nacional a las obras públicas en las provincias, el diputado dijo que hay que ver en qué instancias están las obras ya tramitadas desde la gestión de Alberto Fernández. A su entender, "la provincia tuvo mucho anuncio de obras que ni siquiera se iniciarion así que habrá que ver obra por obra qué es lo que sucede con ella". Aún así, defendió el plan de ajuste de Milei al asegurar que el presidente electo fue claro en relación a ello, lo que también permitió trasladar "la invitación a las provincias para tener iniciativa propia" que les permitan realizar las obras en sus municipios.

En ese sentido, dijo que el Poder Legislativo local debe tomar el desafío de "pensar en nuevas ingenierías legislativas para ver de solucionar problemas viales o de abastecimiento de servicios", como de agua potable o red de cloacas. A ello sumó que se tratan de "obras que requieren las atención de toda la comunidad y es toda la comunidad la que debe trabajar en conjunto para ir avanzando".