A días de dejar su puesto como Intendente de Santa Rosa, Elpidio Guaraz habría planificado irse de “vacaciones” a un país en donde no aceptan la extradición. Por esta razón, la abogada Natalia Páez alertó a la Justicia para que tomen medidas de recaudo ya que “podría no volver y dejar las causas que tiene en su contra estancadas”.

Páez lleva adelante una de las causas contra Guaraz. En diálogo con Catamarca12 explicó que “hay rumores de que se iría de vacaciones a un país de Centroamérica en donde no aceptan la extradición. La Justicia tiene que cambiar un poco esta idea de que los imputados por delitos tan graves como éste tienen que permanecer en libertad”.

Además, explicó que por la edad del funcionario (65 años) “podría ir y quedarse y cuando vuelva, si lo hace, ya tendría los 70 y de esta manera le correspondería prisión domiciliaria. Por más restricciones que tenga eso no lo saben los aeropuertos, migraciones y puede salir e irse con total tranquilidad. La única manera para que se haga justicia es deteniéndolo, si no se busca una medida de resguardo para que él no se vaya cuando entregue el gobierno”, expresó.

Guaraz, tiene restricciones y si quiere ausentarse del país debería comunicarlo a la Fiscalía en donde está su causa. Es por esto que Páez señaló que la justicia podría actuar de oficio.

La causa más grave contra el por ahora Intendente fue elevada a juicio hace pocos meses y pese a que él venía apelando y dilatando el proceso, esta vez no lo hizo y la causa recayó finalmente en la Cámara Penal de Primera Nominación para ser juzgado. Los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada y abuso sexual con acceso carnal llevan penas que pueden ir desde los 16 a los 21 años de prisión.

Causas

De acuerdo con la denuncia judicial, de junio de 2021 el intendente Guaraz, comenzó a acosar a la víctima cuando ella tenía 14 años. En ese entonces, se sirvió del cargo de Jefe comunal para ofrecer un trabajo en el municipio a la madre de la chica, algo que la mujer aceptó.

Luego, y durante casi 5 años, la hostigó y amenazó con quitarle el trabajo a su madre si ella no accedía a los abusos. Al cabo de un tiempo, la joven se negó a seguir viéndolo, por lo que Guaraz la secuestró, la llevó a la fuerza hasta su casa, la encerró, la golpeó y finalmente la violó.

Un día después de esta denuncia, fue acusado nuevamente por otra joven, esta vez por violencia de género y acoso. Si bien por esta causa también fue imputado, el expediente está siendo dirimido por segunda vez en la Cámara de Apelaciones.

Guaraz, también tiene otras causas contra él por incumplimiento de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta, y otros delitos donde las denuncias llevan al menos 11 años sin que hayan sido investigadas por la Justicia.