A pocos días de finalizar su mandato, el gobernador Omar Perotti realizó un balance de gestión este martes en Rosario. El mandatario destacó las gestiones en materia de infraestructura, donde ponderó la realización de unas 2.500 obras, entre finalizadas y aquellas que están en ejecución en todo el territorio santafesino. Pero también reconoció las deudas pendientes en seguridad, lo que había sido su gran promesa de campaña en 2019. “El cuidado de la vida es un tema que no nos viene saliendo bien en la provincia”, confesó el gobernador, aclarando que se trata de una problemática que lleva largo tiempo en Santa Fe. “Ninguna de las administraciones creo que pueda sentirse orgullosa de estos números”, agregó.

La presentación del balance de gestión tuvo lugar este martes en la Estación Fluvial de Rosario, donde Perotti compartió los principales lineamientos realizados durante su gestión ante los medios presentes, entre ellos Rosario/12. El mandatario estuvo acompañado por algunos de sus ministros y funcionarios de confianza, como Marcos Corach (Gestión Pública), Celia Arena (Gobierno), Sonia Martorano (Salud), Juan Manuel Pusineri (Trabajo), Erika Gonnet (Ambiente) y Camilo Scaglia (Director Provincial de Desarrollo Territorial).

En el repaso, el gobernador recordó que el inicio de su gestión estuvo marcado por dificultades económicas que fueron ordenando de a poco, mientras se afrontaban dos problemáticas que atravesaron su mandato: la pandemia y la sequía. No obstante, el dirigente remarcó que en ese contexto adverso se pudo llevar adelante toda una agenda de obras públicas a lo largo y ancho del territorio santafesino. Para visibilizarlo lanzaron un mapa interactivo online donde la ciudadanía puede seguir al detalle todas las obras que deja la gestión, con su correspondiente grado de avance.

En concreto, son 2.532 obras, de las cuales 1.546 están finalizadas, 514 en ejecución y el resto en etapas de licitación o adjudicación. Allí se destacan el Acueducto Biprovincial Santa Fe-Córdoba; los gasoductos Gran Santa Fe, Gran Rosario, Regional Sur y Regional Centro II; y el programa Santa Fe + Conectada. “Lo que se buscó es empezar obras que no tengan vuelta atrás, quizás por el parámetro de una provincia en la que durante mucho tiempo se buscó hacer las obras que se podían ver o que se podían terminar en un mandato”, expresó y agregó: “La realidad es que hemos sido mucho mejores haciendo que comunicando”.

En ese marco, Perotti se refirió a la situación que se abre ante los anuncios del presidente electo Javier Milei de paralizar la obra pública nacional: “Seguramente vendrá una tarea frente a esas obras que tienen recursos nacionales y ver cuál va a ser la visión del próximo gobierno. Pero sin dudas, Santa Fe tiene obras importantes en su territorio que van a requerir de recursos nacionales para su continuidad”.

Pero otro de los puntos fundamentales que se abordó en la presentación fue el panorama en materia de seguridad. Si bien desde el gobierno destacaron la inversión realizada en el rubro, así como también la incorporación de policías en las calles con un mayor grado de tecnología, los indicadores de homicidios quedaron por encima de lo previsto, superando los 300 en lo que va del año y con un pico de 407 homicidios en 2022.

“El cuidado de la vida es algo que sin dudas no nos viene saliendo bien en la provincia. Tenemos una secuencia desde el año 2001 hasta hoy, con una cantidad de víctimas que no paró de crecer”, reconoció Perotti, aclarando que se trata de una problemática que lo precede. “Ninguna de las administraciones creo que pueda sentirse orgullosa de estos números. Lo que habla también de la magnitud que con los años esto va generando y donde los intentos, en distintas etapas, no han alcanzado los resultados esperados”.

En ese marco, el gobernador saliente consideró que el contexto en materia de seguridad demanda una mayor coordinación hacia adentro de la policía, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), la Justicia y las fuerzas políticas. Pero sobre todo, Perotti volvió a reclamar una mayor presencia de las fuerzas federales en Santa Fe: “Se repite la mirada equivocada y lejana de la Nación sobre la Provincia y Rosario. El narcotráfico, el lavado de dinero y el tráfico de armas son tres delitos federales. Y esa es la magnitud de lo que tenemos que enfrentar”.

Asimismo, el mandatario reclamó que la Justicia federal “actúa lento y poco” y pidió celeridad al Consejo de la Magistratura para avanzar en las designaciones de jueces y fiscales en la provincia. Como dato positivo, el dirigente recordó que durante su mandato se incorporaron 4.403 policías y destacó la depuración realizada en las fuerzas policiales, donde se exoneró a un 75% más de efectivos que en períodos anteriores. “Creo que con errores, con falencias y cosas que podríamos haber hecho mejor, hay un piso mucho más alto”, evaluó.

Otras voces

En una misma línea, Marcos Corach destacó las gestiones realizadas en materia de infraestructura, así como también en educación, salud y economía. “Entregamos una provincia saneada económicamente, el gobernador entrante no va a tener dificultades para pagar sueldos o aguinaldos y va a tener obra pública para seguir”, señaló en diálogo con Rosario/12.

Pero también reconoció que la seguridad quedó entre los “puntos flojos” que ha dejado la gestión: “Creo que es una deuda pendiente. No obstante, hemos hecho un esfuerzo enorme en términos económicos, de recursos y de decisiones a la hora de tener que cambiar ministros porque los resultados no eran los esperados. Pero terminamos el mandato y claramente es una de las materias pendientes y básicamente es una deuda con los rosarinos”.

A su vez, Sonia Martorano evaluó la gestión de salud como “positiva”, a partir de un sistema que ha salido fortalecido de la pandemia: “Tuvimos buenos números, con una letalidad muy inferior a otras provincias y con una buena vacunación que no fue fácil porque eran muchas personas al mismo tiempo. Sin embargo se pudo organizar la logística en toda la provincia”.

En diálogo con este medio, la ministra destacó que algunas de las gestiones continuarán durante el próximo gobierno, como la descentralización del sistema con el objetivo de contar con una “salud de cercanía” en Santa Fe. “Seguramente haya temas pendientes. Pero también quedan muchas cosas que se hicieron. La pandemia demostró la gran articulación que se puede hacer entre el sector público y privado, los colegios profesionales y las universidades”, analizó.