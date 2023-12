El ministro bonaerense de Desarrollo de la Comunidad, Andrés "Cuervo" Larroque, declaró que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, tiene a su cargo una provincia "con una capacidad productiva que genera el 40% de lo que se produce en la Argentina y recibe solo un 22% de coparticipación" y que "hay que asumir ese desafío". Agregó que el mandatario "tiene la responsabilidad de gobernar la provincia más grande del país, con la mayores asimetrías y con un conurbano inmenso".

Respecto del futuro del espacio político del que ambos forman parte, aseguró que la derrota fue muy dura pero que Kicillof "emerge como uno de los compañeros" que tendrán "la responsabilidad de recomponer, la tarea de cara a lo que viene". Destacó también el rol de Sergio Massa quien, aseguró, "hizo un esfuerzo muy grande" durante la campaña electoral.



Diferenció además la situación actual de la posterior a la victoria de Mauricio Macri, en 2015: "hoy abordamos este tiempo en una circunstancia distinta. Creo, a favor de este momento, que pudimos retener la Provincia de Buenos Aires con un triunfo muy amplio", afirmó y agregó que esto "genera un escenario distinto" aunque la sociedad se enfrenta "con un espíritu de políticas que nunca en la Argentina resolvieron los problemas de la gente".



"Uno no quiere ser agorero pero es muy difícil no ser pesimista", aseguró Larroque y agregó que ve contradicciones y "seguro que a partir del 10 de diciembre conoceremos de manera oficial las definiciones, pero lo que se viene viendo es preocupante".

En coincidencia con las declaraciones de la presidenta del bloque de senadores bonaerenses del Frente de Todos (FdT) Teresa García, quien llamó a defender la institucionalidad en el Congreso y señaló que "la gente además de pasar miseria no puede ligar palos", el ministro dijo que "es necesaria la prudencia de no anticiparse" porque si bien "no es difícil adivinar cuáles van a ser los resultados de las políticas liberales, se conoce el espíritu de las políticas, pero los detalles serán conocidos una vez que las políticas sean implementadas y recién entonces "habrá que tamizar la profundidad, la magnitud" que tendrán las medidas en la población. En ese sentido, adelantó su pesimismo y agregó que "lamentablemente, la historia argentina nos lo demuestra".



Sobre el escenario post electoral, Larroque señaló que desde su espacio es necesario "hacer una autocrítica profunda porque es nuestra obligación cuidar al peronismo y volver a ponernos en el lugar que corresponde que es el de volver a darle una esperanza al conjunto de nuestro pueblo". Agregó que es algo necesario porque "acá no podemos echarle la culpa a nadie: ni a la gente mucho menos ni al votante, sino que es responsabilidad nuestra, del peronismo, el ser mejores porque acá surgió un fenómeno en el que tenemos mucha responsabilidad". Y llamó a la construcción de "un oficialismo responsable" porque "lo que estamos observando es preocupante".

Larroque mencionó además dos movimientos que serán claves a la hora de replantearse el accionar del peronismo tras la asunción de Javier Milei: el primero es "defender los derechos de nuestro pueblo", y el segundo asumir la "la responsabilidad política de poder generar una salida a futuro". Si bien advirtió que "es muy temprano hoy" porque "hay un gobierno recién electo con más de 3 millones de votos de diferencia y eso es algo elocuente", aseguró que "nosotros tenemos el deber de decirle a nuestra sociedad que lamentablemente las políticas liberales no dan una respuesta, una salida.

Al ser consultado sobre la reunión en la que la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) presentó a sus nuevas autoridades junto a la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA), Larroque aseguró que se trató de un "gesto de unidad de toda la clase trabajadora" para hacer frente a las propuestas del gobierno electo de Milei, y dijo que notó "que los compañeros y compañeras tienen voluntad de defender los derechos y todo aquello que viene siendo muy castigado en la Argentina".