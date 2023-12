Javier Milei convocó a sus seguidores a acompañarlo en la asunción presidencial del próximo domingo frente al Congreso. Desde allí piensa dirigir un discurso tras el mensaje que previamente dará ante la Asamblea Legislativa ya ungido Presidente. Si consigue reunir una buena cantidad de gente cree que eso le servirá para conseguir los consensos necesarios para las leyes que quiere que le aprueben. Y es que el Parlamento será precisamente el escenario de la primera batalla política de Milei como mandatario donde, se dice, enviará una Ley Omnibus para que sea tratada en sesiones extraordinarias y así comenzar a cumplir con el ajuste mayor y sacrificios para la ciudadanía prometidos. Todo indica que el paquete de normas apuntan a recortes en el Estado y desregulaciones económicas que impactarán en el grueso de la población y donde posiblemente incluya una reforma laboral. Las principales y nóveles espadas parlamentarias que en minoría tendrá la ultraderechista La Libertad Avanza, confían en que conseguirán el respaldo, con sus más flamantes socios políticos y el de otros sectores timoratos, para vencer cualquier resistencia y aprobar las leyes fundacionales del nuevo gobierno.

Desde la red social X (antes Twitter) Milei convocó a sus seguidores para el domingo frente al Congreso. "Asunción presidencial. Domingo 10 de diciembre 11 horas. Congreso de la Nación. Trae tu bandera argentina", dice el flyer que lleva la leyenda "Viva la libertad carajo".

El Congreso, será precisamente la primera prueba de fuego del nuevo gobierno. Allí enviará, según prometen los legisladores electos, la Ley Omnibus. De esta manera busca evitar el tratamiento de proyectos por separado y, así agrupar muchas iniciativas, de forma tal que el Congreso la trate rápidamente. Una ley de la cual poco se sabe, salvo los banqueros de Wall Street que recibieron información del futuro ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.

El senador electo por Formosa por LLA, Francisco Paoltroni, a quien Milei propone como presidente provisional del Senado (el tercero en la línea sucesoria presidencia), dio algunas pistas sobre esa ley. “Acá tenemos un líder indiscutido y las decisiones las toma el presidente de la Nación", dijo Paoltroni en declaraciones radiales, y adelantó que entre las primeras reformas en las que se avanzará, para sacar a lo que calificó como "el desastre del 50 por ciento de la pobreza", podría estar la reforma laboral.

Paoltroni negó diferencias políticas entre Milei y su vice Victoria Villarruel. Para el flamante senador "hay que bajarle la espuma" a este tipo de especulaciones que consideró "propias y naturales de cualquier armado". También le subió el precio a su propia fuerza política en la Cámara alta, donde habrá 7 senadores de LLA en un cuerpo de 72 miembros. "A mí me parece un montón. Son siete senadores que representan algo totalmente disruptivo y nuevo en la historia del país. No tengo duda de que la mayoría de los legisladores desea un cambio y son conscientes de que la Argentina necesita un cambio de normas", afirmó.

Y le bajó el precio a la resistencia que pueda representar Unión por la Patria en la Cámara alta, donde tiene 33 senadores propios. "No creo en ese bloque y en esa lógica. Ha funcionado muy poco ese bloque. Entre esos 33 senadores yo avizoro tres grupos: uno que puede seguir respondiendo a Cristina Kirchner, otro que responde a sus gobernadores y otro de independientes. No veo ese bloque de 33 personas obedeciendo a una señora que se fue a vivir a un pueblo del sur", afirmó displicente para vaticinar la ruptura del principal bloque opositor en el Senado.

Diputados

Los diputados de LLA también son optimistas en conseguir los votos para aprobar la posible ley ómnibus de Milei. Especialmente después que ganaron la pulseada para que ambas Cámaras del parlamento estén presididas por los libertarios. El diputado Carlos D'Alessandro admitió que si bien el macrista Cristian Ritondo y el schiarettista Florencio Randazzo tienen trayectoria, "no se llevan bien con todos los bloques". Y sostuvo, en declaraciones a la radio Futurock, que los libertarios tienen "más posibilidades de conseguir acuerdos" con otras fuerzas para avanzar en las leyes que impulsará Milei.

Consultado sobre los motivos que llevaron a designar al riojano Martín Menem y dejar de lado la alternativa de que sea un dirigente de otro espacio quien presida Diputados, dijo que en LLA "creíamos importante manejar las Cámaras. Somos los que mejor expresamos las ideas libertarias y los que mejor vamos a defender las leyes que envíe Milei". De todos modos, D'Alessandro señaló que la decisión de que Ritondo no esté al frente de la Cámara baja "no significa que no trabajemos juntos" y puso de relieve que "las leyes van a ir en forma colectiva para empezar a trabajar el 11 de diciembre".

Alguien también se encargó de hacer sonar el alerta sobre el trabajo parlamentario, que los propios libertarios denostaban. El diputado electo de LLA por San Luis Gabriel Bonoromi advirtió que "ninguno de los diputados y senadores" de LLA "se va a tomar vacaciones", al adelantar que, a partir del 11 de diciembre, estarán "trabajando 24/7 en los proyectos" que Milei envíe al Congreso.