Luego de que la justicia jujeña resolviera trasladar nuevamente a Milagro Sala al penal de Alto Comedero, operativo que se realizó con un innecesaria violencia, las repercusiones no tardaron en producirse. Por caso, el bloque de diputados y diputadas nacionales del FPV-PJ, que preside Héctor Recalde, consideró que la decisión judicial "constituye un nuevo acto de provocación y persecución política por parte del gobernador Gerardo Morales, a quien ya no le alcanza con no cumplir con la resolución de la CIDH sino que incurre en un eventual 'secuestro' de la dirigente social".

El comunicado, que lleva la firma de Recalde, señaló que "en Jujuy no hay garantías constitucionales ni respeto al debido proceso. Morales controla al Poder Judicial a la que le dicta que medidas y fallos debe hacer en contra de Milagro". Por otra parte, los legisladores aseguran que tanto Morales como el presidente Mauricio Macri "evaden la responsabilidad que el Estado Nacional tiene en el cumplimiento de las resoluciones de la CIDH. Esto es muy importante porque el gobierno nacional consiguió en poco tiempo manchar la imagen ejemplar del país en el mundo en su lucha en favor de la defensa de los Derechos Humanos".

El bloque que responde a la ex presidenta Cristina Kirchner señaló además que "Macri y Morales siguen perjudicando su imagen internacional, dado que cada vez que el presidente viaja al exterior es interpelado por la detención de Sala y la desaparición forzada de Santiago Maldonado".

Por último, el comunicado remarca que "desplegaron una vez más todo su odio racista contra Milagro, sobre quien descargan su saña y sed de revanchismo de clase al arrancarla de su detención domiciliaria por la fuerza, en pijamas y descalza".

En tanto, el líder de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, también repudió el reencarcelamiento de la líder de la organización Túpac Amaru: "Esta brutalidad es una muestra más del autoritarismo que Morales instaló en Jujuy”,

Sabbatella dijo además que "no hay Estado de Derecho. Ese Estado autoritario que montó el gobernador Gerardo Morales persigue, encierra y reprime a militantes populares” y agregó que “Milagro está presa por luchar a favor de las mayorías populares. Es una enorme dirigente a quien abrazamos en este duro momento".