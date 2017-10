"Jugamos el peor partido desde que estoy acá. Pero tenemos por delante un partido de Copa Argentina (lunes 23 ante Godoy Cruz) que para nosotros es una final. Va a ser determinante el próximo encuentro", expresó Paolo Montero. "Tenemos la chance de poder revertir esta situación crítica. Pero debo que hablar con los dirigentes porque no sé qué piensan ellos. Quizá si no estuviera por delante este partido tan importante no me quedaría en el club", admitió Montero, quien fue ratificado en el cargo por los dirigentes.