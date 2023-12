El uruguayo Mauricio Larriera fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de Newell’s Old Boys. El extécnico de Peñarol y Alianza Lima llegó a la ciudad este martes y ayer firmó su contrato por un año con la Lepra de cara a las próximas competiciones. “Esperamos estar a la altura y lograr los objetivos que nos hemos trazado desde todo punto de vista”, aseguró el flamante DT rojinegro. De esta manera, el club vuelve a tener a un uruguayo en el banco de suplentes después de Luis Cubilla en la década de 1980.

El nombre de Larriera se había mencionado con anterioridad en el Parque Independencia y siempre estuvo en la mira del presidente Ignacio Astore pero por detalles no se daba su llegada. “Hemos conversado un par de veces con la gente del club, el deseo siempre estuvo. Esta vez hemos coincidido en todo sentido y es una satisfacción que nos hayamos elegido”, reconoció el propio entrenador uruguayo que viene de dejar su puesto hace pocos días en Alianza Lima de Perú, luego de perder la final del torneo peruano a manos del Club Universitario de Deportes.

“Hay sensaciones profundas de llegar a un equipo con la mística y la historia que tiene Newell’s. Siento mucho orgullo, sabiendo la responsabilidad que tenemos asumiendo la dirección técnica del primer equipo. Esperamos estar a la altura y lograr los objetivos que nos hemos trazado desde todo punto de vista”, fueron las primeras palabras al hacerse presente en el Centro Jorge Griffa, sobre el que se mostró sorprendido: “Este será nuestro cuartel general, un lugar hermoso para vivir el día a día con mucha armonía y profesionalismo”.

En cuanto a su proyecto futbolístico, el nuevo entrenador adelantó: “Vamos a buscar primero que nada tener un equipo competitivo, que vuelva a estar en los lugares en los que tiene que estar Newell’s, que tome la iniciativa. Me baso mucho en la individualidad, en la gambeta, en darle libertad a los futbolistas en ataque. Me gusta la desfachatez”. Al mismo tiempo, confió en que sus equipos son equilibrados -“hay que defender bien para atacar mejor”- y que tratan de superar al rival en un funcionamiento colectivo. Si bien destacó que quiere “imponer condiciones en todas las canchas”, reconoció que “a veces también hay que saber sufrir y no me molesta ser pragmático”.

Además de su paso reciente por Alianza Lima, a sus 53 años Larriera tuvo un pasado relativamente reciente en Argentina: dirigió a Godoy Cruz en 16 partidos en 2017, de los cuales ganó 8, empató 2 y perdió 6. Sus primeros pasos como entrenador se dieron en 2013 en Paraguay, en Sol de América, pero apenas duró un mes y luego transitó varios equipos: Racing de Montevideo, Danubio, Montevideo Wanderers y Defensor Sporting en Uruguay, Al-Wakrah de Qatar y O'Higgins de Chile. Sin embargo, el equipo en el que más brilló fue en Peñarol, donde dirigió un total de 90 partidos: ganó 45, empató 28 y perdió 17. En los dos años en los que estuvo en el grande uruguayo logró tres títulos: Torneo Clausura (2021), Campeonato Uruguayo (2021) y Supercopa Uruguaya (2022).