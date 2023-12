Tras una jornada con idas y vueltas, a las 22.30 del miércoles Alejandro Dichiara, legislador por la sexta sección y ex intendente de Monte Hermoso, parecía el número puesto para ser el nuevo presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y suceder a Federico Otermín, de Lomas de Zamora. A esa misma hora, las negociaciones se encaminaban a consagrar como vice al massista Alexis Guerrera, ex intendente de General Pinto y ex ministro de Transporte de la Nación. Los dos tendrían firma compartida. Y el compromiso era que, de confirmarse ambos nombres, rotarían en la presidencia y en la vice en 2024 y 2025.

De esta manera, dos representantes del interior bonaerense quedarían a la cabeza de la Cámara y tendrían sobre sus hombros la responsabilidad de llevar la agenda legislativa que pregone el gobernador, Axel Kicillof. A esta ecuación se le suma el desafío de construir los puentes necesarios para conseguir tanto el quórum como las manos que se requieran para aprobar las leyes, teniendo en cuenta que Unión por la Patria solo tendrá 37 de los 92 diputados provinciales.

Si bien el Frente Renovador, partido liderado por Sergio Massa, buscó la presidencia a través del histórico diputado de San Martín, Rubén Eslaiman, en horas cercanas al mediodía del miércoles tanto el nombre del “Turco” como el de Mariano Cascallares, intendente reelecto del Almirante Brown, que también sonó para la presidencia, fueron perdiendo fuerza y se buscaron alternativas.

Allí emergió la dupla de Dichiara y Guerrera. Ambos dirigentes del interior lograrían pasar todos los filtros del oficialismo, más allá de que en horas de la tarde de la jornada surgieron algunas dudas que no permitían tener una confirmación definitiva.

En cuanto al resto de las vicepresidencias de la Cámara, al cierre de esta edición los nombres que se barajaban con un alto porcentaje de confirmación eran el hombre de confianza de Kicillof, Julio Carlos “Cuto” Moreno, el ladero de Néstor Grindetti, Adrián Urrelli, y la legisladora radical que responde a Maximiliano Abad, Alejandra Lorden.

Desde el oficialismo provincial todo estaba encaminado para que el bloque sea presidido por el diputado de Pehuajó, Avelino Zurro. Sobrino del intendente local, Pablo Zurro, viene de ocupar la Secretaria de Municipios en el Ministerio del Interior de la Nación bajo las órdenes de Eduardo “Wado” De Pedro. Tanto él como Dichiara tienen vínculos aceitados con el titular del PJ provincial, Máximo Kirchner, así como con el colectivo de intendentes bonaerenses.

En caso de confirmarse su lugar, Zurro estará al frente del bloque mayoritario que logró aglutinar a todos los representantes del peronismo dentro de la Cámara Baja y evitó cualquier tipo de fisuras.

La búsqueda de mayorías

Respecto a la búsqueda de mayorías para alcanzar, como mínimo, el piso de 46 diputados para poder sesionar, UxP tendrá múltiples opciones. Sucede que Juntos, tal cual era la denominación del bloque de Juntos por el Cambio no estará más y pasará a funcionar como un interbloque conformado por 17 bancas del PRO, una parte de la UCR con Diego Garciarena a la cabeza que tendrá nueve representantes, y la Coalición Cívica con tres escaños. El “cómo” remite a que en la Legislatura provincial no existe la figura de interbloque como en la Nación.

Por fuera del interbloque, estará un grupo de cinco bancas radicales que responden al sector de Facundo Manes, liderados por el platense Claudio Frangul a quienes se le agrega la diputada del GEN, Natalia Dziakowski. El bloque se llamará Acuerdo Cívico.

A este escenario se le suma el multibloque liberal, ya que La Libertad Avanza se dividió en cuatro partes, tal como lo contó este medio. Cinco legisladores liderados por Nahuel Sotelo, otros nueve con Gustavo Cuervo a la cabeza, y dos monobloques: Buenos Aires Libre que responde a Carolina Píparo integrado por Jazmín Carrizo, y Libre que seguirá con vida de la mano de Guillermo Castello.

Por quien aún no se esperaba una definición era el diputado de San Miguel y hombre de Joaquín De la Torre, Juan José Esper. El legislador que encabezó la boleta de JxC por la primera sección no figura en dentro de los colectivos en los que, hasta el momento, se dividió la oposición.

Quienes completan los 92 integrantes del recinto son los unibloques de la Izquierda que tienen mandato hasta 2025. Por el lado de PTS-Frente de Izquierda de Unida, María Laura Cano, y desde el Frente de Izquierda de los Trabajadores, Guillermo Kane.

En esta pecera, el desafío del oficialismo estará en conseguir los nueve diputados que le faltan para obtener el quórum correspondiente. Los principales cañones apuntarán a la UCR + Diálogo que liderará Garciarena con sus nueve bancas o, porque no, los nueve libertarios que apuestan a ser una “oposición responsable”.

La división de Juntos

Las 37 bancas de Juntos, como se denominaba el bloque de JxC en la Legislatura, se redujeron a 31, con el agregado de una división tripartita entre los partidos que conforman la coalición. El PRO tendrá un espacio mayoritario de 17 bancas y supo condensar todos los perfiles internos y evitar una ruptura amarilla.

A su vez, el PRO adhirió a Fernanda Antonijevic del GEN y para llegar a su número actual, y con el objetivo de sintetizar sus múltiples perfiles, acordó una presidencia del bloque que será rotativa por dos años. En 2024 Agustín Forchieri, mano derecha de Diego Santilli en la provincia, estará al frente del bloque y en 2025 lo hará el ritondista Matías Ranzini.

Forchieri y Ranzini estarán al frente del espacio integrado por Urrelli, el ex intendente de Quilmes, Martiniano Molina, el olavarriense y ladero de Ezequiel Galli, Martín Endere, la esposa de Gerardo Millman, Florencia Retamoso, y la ex intendenta de Baradero por el GEN, Alejandra Antojinevic. Completan la nómina María Paula Bustos, Rita Salaberry, Fabián Perechodnik, María Laura Richini, Fernando Rovello, Julieta quintero Chasman, Fernando Compagnoni, Abigail Gomez, Sofia Pomponio, Santiago Passaglia y Oriana Colugnatti.

Por el lado de la UCR, Garciarena, uno de los principales alfiles de Abad, tendrá nueve diputados bajo su mando. La saladillense Alejandra Lorden, Valentín Miranda, hombre del presidente del Foro de Intendentes Radicales, Miguel Fernandez, Claudio Rossi, Lorenzo Natalí, Emiliano Balbín, Anahí Bilbao, y Silvina Vaccarezza, serán la UCR + Diálogo.

El team Manes será un espacio por fuera de lo que funcionará como interbloque de JxC. Estaría presidido por el legislador platense Frangul, quien estará acompañado por el tandilense Matías Civale, Julio Pasqualin de San Nicolás, por la actual tesorera de la UCR Provincia, Nazarena Mesías y Viviana Dirolli de la localidad de Salto, además de la mencionada Dziakowski.

Quienes sí participarán del interbloque de JxC es la Coalición Cívica a quien se le suma el ARI. La titular del partido liderado por Elisa Carrió, Maricel Etchecoin, ocupará la presidencia del bloque minoritario de tres bancas. Estará secundada por el lilito y dirigente rural, Luciano Bugallo como vicepresidente, y contará con la diputada ingresante Romina Braga del ARI.