La Legislatura de Catamarca convirtió ayer en ley de Presupuesto de Gastos y Recursos del Sector Público Provincial para el ejercicio fiscal 2024 . La iniciativa, que fija en $1.008.579.238.319 el total de gastos corrientes y de capital, fue objeto de protesta por parte de los trabajadores y magistrados del Poder judicial, ya que tuvieron un recorte de más de 20 millones de pesos en su pedido original.

La protesta que ya lleva una semana por parte de los trabajadores y magistrados del Poder Judicial no obtuvo respuesta ayer de la Legislatura, que finalmente aprobó el presupuesto pero con un recorte del 30 por ciento para ellos (más de 20 millones de pesos).

En este contexto, en diálogo con Catamarca12, la ministra de la Corte de Justicia, Fernanda Rosales Andreotti señaló: “Nosotros oportunamente fuimos a explicar a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados cuáles eran los motivos por los que pedimos el presupuesto que les enviamos para su análisis. Ahí solo considerábamos las necesidades básicas del Poder Judicial”, explicó.

“Se solicitó lo absolutamente necesario y el recorte va a afectar el funcionamiento del Poder Judicial. Ahora vamos a pedir la versión taquigráfica de la sesión, para ver qué explicitaron los legisladores. Queremos conocer los motivos por los cuales consideraron priorizar unos gastos sobre estos”.

“Alguna vez espero escuchar los motivos, las razones. Expliquemos también a la sociedad para que después cuando ellos nos reclamen también podamos explicar algunas de las cosas que ellos tienen que ver”, dijo. Remarcó además:” No sabemos qué fue lo que no les pareció prioritario. Ello afecta en alquileres insumos y servicios. Ni en este año ni en los anteriores acompañaron la pauta establecida por nosotros. Hoy no tenemos recursos, no tenemos para pagar salarios y estamos utilizando dinero destinado al funcionamiento para poder abonar los sueldos”, concluyó.

Por otra parte, se confirmó que las medidas de fuerza que lleva adelante el sector continuarán hoy con una nueva manifestación.

Debate en diputados

Durante el debate, la diputada María Argerich ofició de miembro informante del único despacho de Comisión, destacando la importancia de alinear el presupuesto provincial con las proyecciones nacionales. Además, resaltó la adhesión provincial al régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, subrayando la necesidad de evaluar los principales ítems presupuestarios para analizar retrospectivamente la gestión gubernamental.

Sobre el Presupuesto, Argerich informó “en la comisión recibimos a la Ministra de Economía en primer término y recibimos a los miembros de la Corte con quienes tuvimos muchas reuniones encuentros y desencuentros. Como siempre, con quienes integramos la comisión de Hacienda, llegamos a un despacho único con modificaciones de lo enviado por el Poder Ejecutivo a donde las modificaciones hubo una reducción del déficit y una reducción también de la necesidad de endeudamiento”.

Indicó también que se mantiene sin modificaciones los cargos en la planta permanente y no permanente. A la vez, se contempla un aumento de horas cátedras docentes. Además, precisó que se incluye en la iniciativa un pedido de autorización para tomar endeudamiento por $17.742 millones y la emisión de Letras del Tesoro por hasta $24.000 millones. “La elaboración y la aprobación de este presupuesto para nuestra provincia no es simplemente una formalidad administrativa sino es un pilar fundamental para el progreso, la transparencia y la responsabilidad fiscal”.