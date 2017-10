Desde Santa Fe.

El fiscal Roberto Apullán dijo desconocer un operativo para desplazarlo a él y a su adjunta, la fiscal María Laura Martí, de causas sensibles para el poder político. "Voy a seguir al frente de las investigaciones, no tengo ninguna notificación oficial que me aparte" de los casos, advirtió en un diálogo con Rosario/12 . Lo que significa que si hay una orden, deberá ser por escrito. Apullán es quien investiga al jefe de la Unidad Regional V de Rafaela Adrián Rodríguez, detenido el lunes y liberado el miércoles, por una "directiva particular" del fiscal regional Carlos Arietti. La audiencia imputativa ya se suspendió dos veces y eso evitó el destape una prueba de cargo que podría tener repercusiones en el gobierno de Miguel Lifschitz, según una fuente segura de Tribunales. Es el mismo fiscal que ordenó el allanamiento de la Municipalidad de Santa Fe, donde la Policía de Investigación (PDI) se llevó material informático y una camioneta cargada de documentos de dos despachos cercanos al del intendente José Corral, jefe de Cambiemos en Santa Fe. Y quien investiga al ex jefe de la Policía de la provincia Rafael Grau y a otros altos oficiales de la fuerza por supuestos manejos en el D4 y en el reparto de las horas OSPE.

La duda sobre si Apullán y Martí seguirán al frente de esas causas la plantó el propio fiscal regional Arietti, quien esta semana creó una Unidad de Delitos Complejos, designó a sus jefes: Ezequiel Hernández y Leandro Lazzarini y dejó afuera del área a Apullán, quien seguirá en la Oficina de Investigación y Juicio (OIJ). A Martí, intentó desplazarla a otra Unidad de Violencia de Género, pero ella lo rechazó y dejó a la vista la resistencia.

La tarea de Delitos Complejos será investigar los de cuello blanco, aquellos "cometidos por funcionarios públicos, especialmente los de alto nivel, con motivo o en ocasión de su funciones" y "hechos de corrupción atribuibles a personal policial o del servicio penitenciario", dice la resolución 28 de Arietti. Mientras que el equipo de Apullán-Martí "tendrá como misión dirigir y asumir la persecución penal en juicio en aquellos supuestos que no encuentren comprendidos dentro de la incumbencia" de Delitos Complejos.

- Corre la versión que usted podría ser desplazado de las investigaciones a Rodríguez, a la Municipalidad de Santa Fe, las maniobras en el D4 y las horas OSPE. ¿Es así? -preguntó este diario.

- Hay un proceso de reestructuración de las unidades fiscales. Pero yo no estoy notificado oficialmente de ninguna causa en particular. Después, habrá que ver las competencias que nos corresponden a cada uno. Sigo interviniendo en las cuatro causas que menciona hasta que surja alguna otra decisión al respecto. Por ahora, no tengo ninguna notificación oficial que me aparte de esas investigaciones -respondió Apullán.

- Pero ¿podría ocurrir eso? Usted no integra la Unidad de Delitos Complejos.

- No, no la integro. El doctor Arietti me dijo que voy a estar una Oficina de Investigación y Juicio. En principio, estaría ahí. No puedo decir más porque recién nos notificaron de la estructura.

La duda sobre si Apullán seguirá al frente de esas causas se planteó al crearse una Unidad de Delitos Complejos.

- Si Delitos Complejos se hace cargo de estas causas y usted no integra esa unidad, eso significaría un desplazamiento.

- No, que me hayan informado. Yo sigo interviniendo en las causas menciona -insistió el fiscal.

Acerca de la investigación a Rodríguez, Apullán dijo que hay una "reserva de las actuaciones". La audiencia imputativa del jueves se suspendió a pedido de la defensa del jefe de Policía de Rafaela, por su estado de salud. "Solicité la intervención un psicólogo forense, quien lo examinó y coincidió con el certificado médico, razón por la cual dispuse la cancelación del acto hasta que el señor Rodríguez esté en condiciones de declarar".

- ¿Antes o después de las elecciones?

- Cuando el señor Rodríguez esté en condiciones.

- ¿Tiene pruebas importantes?

- Hay evidencias. En una investigación penal preparatoria. Cuando se convoca a una audiencia imputativa es porque surgen circunstancias que permiten a un fiscal atribuir a una persona, un hecho. Esta causa recién se inicia y se dispuso el primer acto importante dentro de un proceso que es anoticiar a una persona que la Fiscalía lo investiga por un hecho que puede ser delictivo.

- Pero esa audiencia ya se suspendió dos veces.

- La imputativa es un acto procesal donde el imputado tiene el derecho de ejercer su defensa material. Para hacerlo, tiene que tener la suficiente capacidad, no sólo para entender lo que se le atribuye sino para defenderse.

- Y usted está a obligado a informarle sobre las pruebas.

- Así es. Cuando hay una audiencia imputativa, se anoticia la circunstancia fáctica, se enuncian las evidencias y se hace una calificación legal provisoria de lo que se le atribuye.

- El fiscal Arietti le dio una 'directiva particular' que ordenó liberar a Rodríguez. ¿Por qué?

- El entendió que yo debía seguir la investigación con el imputado en libertad. Y cuando eso ocurre, la atribución del hecho se hace en la Fiscalía. Por eso, se fijó segunda audiencia (que también fracasó).

- ¿Por qué las audiencias en Fiscalía no son públicas?

- Es un criterio legal del Ministerio Público de la Acusación. En las otras jurisdicciones tampoco son públicas.

- ¿Usted ordenó la detención de Rodríguez?

- Sí, la doctora Martí y yo. Y los allanamientos, uno en el domicilio del señor Rodríguez en Santo Tomé y otro en la residencia oficial que tiene en Rafaela, que si bien está en un edificio público como era una morada, tomé la precaución Se lo detuvo y se secuestraron algunos elementos informáticos.

- ¿Por qué lo investiga a Rodríguez?