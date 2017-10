1 Vélez: Aguerre; Díaz, Amor, Giannetti, Cufré; Alvarenga, Cáseres, Domínguez, Vargas; Andrada, Romero. DT: Omar De Felippe.

0 Newell's: Porcnij; San Román, Bianchi, Paz, Valenzuela; Leyes, Elías; Torres, Sarmiento, Fertoli; Guevgeozián. DT: Juan Manuel Llop.

Gol: PT: 32m Vargas (V).

Cambios: PT: 8m Toni por Gianetti (V), ST: Desde el inicio Figueroa por Fertoli (N) y Cabrera por Torres (N), 21m Tripichio por Alvarenga (V), 34m Tevez por Elías (N) y Mancuso por Cáseres (V).

Arbitro: Darío Herrera.

Cancha: Vélez.

Newell's cosechó otra derrota en su magro recorrido por la Superliga. La lepra cayó por 1 a 0 con gol de Vargas, en un juego que no tuvo equivalencias. El local no fue muy superior, pero controló el partido sin mayores sobresaltos. Los de Llop apostaron a mantener el cero, pero cuando quedaron en desventaja no tuvieron atributos como para remontar la derrota.

Bajarle el ritmo al partido, meter la pausa y concretar un juego cansino. Esa fue la propuesta con la que la lepra salió a la cancha en el Amalfitani. Golpe por golpe ante un local compuesto por mayoría de rápidos juveniles no era buen negocio. Por ese motivo, mientras pudo mantener esa tónica, Newell's la pasó bien. Pero a medida que corrían los minutos, y sobre todo después del cuarto de hora, Vélez comenzó a presionarlo con mayor intensidad y a los de Llop no les quedó otra que refugiarse en su campo.

Pese a tener la pelota, Vélez no era punzante y solo inquietaba a Porcnij a través de un par de centros. Newell's, en cambio, podía ser prolijo cuando la pelota pasaba por los pies de Leyes. Pero el mediocampista no tenía socios, el picante Torres estaba bien obstaculizado por la derecha y Fertoli no aparecía. Los de arriba, Sarmiento y Guevgeozián, hicieron poco y nada. El ex Banfield pasaba más tiempo por el piso o discutiendo por los rivales que generando juego.

Télam El mediático Brian Sarmiento tampoco tuvo una buena tarde y estuvo a tono con sus compañeros.

Cuando Vélez dejó la monotonía, rompió el bloque defensivo de Newell's, que por ciento no era tan rígido como parecía. Vargas trianguló con el nueve Romero y definió sobre el palo izquierdo de Porcnij. El local se puso en ventaja con justicia. Abajo en el tanteador, quedaron mucho más claras las inequivalencias de ambos. Romero tuvo la suya y casi anota el segundo. El rojinegro merodeó el área, pero fue incapaz de lastimar y preocupar a Aguerre.

Llop metió dos cambios para el epílogo. Ingresaron Figueroa y Cabrera por los anodinos Fertoli y Torres. La movida fue acertada e hizo pensar que el entrenador perdió un tiempo. Porque Newelĺs jugó veinte metros más adelante, tomó riesgos y comenzó a complicar a Vélez como no lo había hecho en el inicio. A San Román le quedó un rebote, pateó al arco y Aguerre respondió con brillantez. La lepra era otro, tenía otro tono, otro semblante y logró así desnudar fallas del local.

Pero así como pudo ser más agresivo en la ofensiva, también le dio más huecos a Vélez para que cierre definitivamente el partido. Porcnij se lo tapó dos veces a Díaz y Tripichio cabeceó por arriba del travesaño, en las más claras. Limitado, sin mucho material, Newelĺs estaba jugada. Y no estaba mal, porque no le quedaba otra. Llop mandó al delantero Tevez y sacó al volante Elías para los últimos diez minutos. Como el local no lo liquidaba, el rojinegro se mantenía en juego.