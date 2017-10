Los problemas de Newell's no solo están dentro del campo. Mucho más graves son los institucionales, algo que se vio claramente en la batahola que se generó en el estadio cubierto leproso cuando la barra brava quebró a revoleo de sillazos la tensa calma de la asamblea. La semana que comienza traerá el conflicto por el reclamo justo de los empleados y jugadores que no cobraron sus haberes porque el juez no liberó los cheques de la futura marca de indumentaria que vestirá a la lepra, Umbro, que pone 6 millones de pesos, y a esta altura son como agua en el desierto.