Como parte del show electoral de Comodoro Py, el martes tendrá que declarar en la causa por el Memorándum el ex canciller Héctor Timerman. Según los trascendidos, Timerman entregará un documento de algo más de diez páginas contando toda la historia del tratado con Irán. El ex canciller aceptará contestar preguntas pero, como se sabe, Timerman está seriamente enfermo, por lo que es posible que no aguante más de una hora hablando. En ese caso, sus abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort pedirán continuar otro día. El miércoles está citado Jorge Yussuf Khalil, el representante de la comunidad chiita en la Argentina. Khalil recibió el apoyo de las federaciones islámicas y árabes de la Argentina que sostuvieron que se trata de una acusación-persecusión política.

Durante la semana pasada declaró el ex diputado Jorge Yoma, quien votó en contra del Memorándum en el Congreso. No se trató de un testimonio desinteresado. En su momento, Timerman lo denunció por defraudación y malversación de fondos públicos en su paso por la embajada argentina en México. La causa sigue abierta y engloba numerosos aspectos de la gestión de Yoma en el país del norte. Por ejemplo, que dejó deudas en gran cantidad de comercios fashion del Distrito Federal, que reformó el baño de la delegación diplomática con detalles de lujo descomunales, que se construyó una cancha de basquet y otros gastos faraónicos considerados irregulares. En la Cancillería afirman que Yoma llamó por teléfono cuando se rubricó el Memorándum para felicitar por la gestión, aunque luego terminó dándose vuelta y votando en contra.

De todas maneras, se trata de un debate político, como el sostenido con los demás bloques del parlamento. Y más allá de ese aspecto, no judiciable, lo cierto es que el Memorándum nunca entró en vigor ni se concretaron ninguna de las previsiones denunciadas por Alberto Nisman en su momento. No se levantaron las órdenes de captura con alertas rojas, no se conformó ninguna Comisión de la Verdad, no se alivianó la situación de los sospechosos iraníes, no hubo intercambio de petróleo por granos como adujo el fiscal. Es más, el comercio con Irán después del Memorándum fue el más bajo de la década: el saldo de la balanza comercial con Irán en 2014 fue de 899 millones de dólares, el más bajo del quinquenio.

Seguramente Timerman se extenderá sobre la postura pública del gobierno de Cristina Kirchner de buscar algún tipo de negociación que permitiera avanzar hacia tomar declaración a los imputados iraníes. El ex canciller tiene el obstáculo de su estado de salud. Hace diez días cumplió con la revisación en el Cuerpo Médico Forense tras presentar la documentación firmada por sus médicos. Dado que los medicamentos lo afectan en especial por la mañana no está en condiciones de afrontar una indagatoria larga. Por ello es muy posible que tenga que declarar más de una vez.

Al día siguiente, el miércoles 18, declarará Khalil, señalado en el llamado a indagatoria como uno de los impulsores del Memorándum a partir de diálogos telefónicos que mantuvo con dirigentes que no ocupaban ningún puesto en el Poder Ejecutivo. La FEIRA (Federación de Entidades Islámicas de la República Argentina) emitió un durísimo comunicado señalando “Khalil es inocente. La justicia federal se ha convertido en un teatro de operaciones cuyo único objetivo es la persecución. El memorándum fue un documento público, votado por el Congreso, con el objetivo de encontrar un puente hacia el esclarecimiento de uno de los hechos más atroces sufridos por nuestro país”. El título del comunicado de FEIRA fue “Apoyamos a Yussuf Khalil, falsamente acusado”.