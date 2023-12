A horas de posicionarse en el cargo de Presidente, Javier Milei ya mostró el primer gesto de política vieja escuela. Vía el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, creó una secretaría que no existía en la estructura del Estado, con el afán de designar allí a un empresario afín al jefe de Hacienda.

Según supo Página I12, se ideó la Secretaría General de Coordinación, que tendrá ascendencia sobre Comercio, Industria y Agro, y que estará encabezada por Juan Pazo, un empresario textil que conoce a Caputo desde la gestión pública en 2017 y que hasta hace horas era el gerente general del Grupo Alas (Rapsodia, Caro Cuore, Babby Cotton y Punto Cruz), una firma de Francisco De Narváez.

Esta designación ya se oficializó en diferentes reuniones que mantuvo Caputo y en las que presentó a Pazo en ese lugar tan importante: según el ministro, su mesa chica serán él, Santiago Bausili (BCRA), los jovenes economistas Martin Vauthier y Federico Furiase, más el flamante Pazo. Lo impactante de la movida, es que en una jugada Caputo no sólo corre más hacia la casta que a la anti casta que propone Milei, sino que además licúa la intención de manejo de poder de Mauricio Macri. Lo que pasó con esta designación es novelesco.

¿Bloqueo de Caputo a Macri?

En los papeles, la estructura del Estado funciona así: la secretaría de Industria depende de Comercio, es decir, el máximo referente del manejo del poder en esas áreas debe ser el secretario de Comercio. Hasta hace unos días, era así, de hecho, la transición con la secretaría de Industria saliente, que comandó José Ignacio De Mendiguren, tenía un sólo interlocutor, el secretario de Comercio que llega, Pablo Lavigne, hombre de Francisco "Pancho" Cabrera, titular de Industria con Macri.

En paralelo a eso, Caputo empezó a hacer lobby para darle Comercio a Pazo, pero el casillero ya estaba ocupado con una estructura 100 por 100 PRO que incluye además a Fernando Blanco Muiño, ex secretario de Defensa del Consumidor de Macri, en Comercio Interior. Así es que el propio Caputo hace nacer esta secretaría nueva, donde pone a un comisario político propio y frena la injerencia de Macri. De hecho, Mauricio ya había colocado en Industria a otros cuadros de su pasado político, como Fernando Grasso (ex UIA y PRO) en la subsecretaría y el ex CNV del macrismo, Marcos Ayerra, en la división pymes.

Quién es el super-secretario

Pazo es amigo personal del ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, y lo conoce también de la función pública. En 2017, el propio Caputo echó de la superintendencia de Seguros a Isaac Podjarny para poner a Pazo al frente. El problema con Pazo es que buena parte de los industriales no lo ven con buenos ojos porque es un empresario habituado a la importación de textiles terminados y, aseguran, siempre tuvo una mirada "no industrialista".



De todos modos, los industriales lo esperaban como titular de Industria y tendrá un cargo aún más estratégico. Hasta ahora, ejercía como gerente general del Grupo textil Alas, pero además cuentan cerca de Caputo que tiene un fondo ganadero y "es un tipo serio".

Algunos lo define como un cuadro de la economía real en un mundo de expertos en finanzas. Pazo padeció, para citar sólo un ejemplo, el problema con la falta de dólares para las importaciones y el sistema de administración del comercio denominado SIRA.

Los libertarios, afuera

En esta maraña de nombres, la secretaría de Industria quedó desempoderada. Hasta hace unas horas, la ficha más firme era que Federico Ovejero, un ex General Motors que milita en la Libertad Avanza desde su inicio asumiera en la cartera productiva. Pero avisó por un mensaje de Whatsapp a sus contactos que, finalmente, no irá.

Página I12 accedió al mensaje de de Whatsapp que mandó Ovejero a sus contactos, aduciendo cuestiones personales para no ir a Industria. "Estimados, les cuento que la semana pasada decidí no aceptar el ofrecimiento de ser Secretario de Industria por razones estrictamente personales. Agradezco la confianza que depositó en mí Nicolas Posse y su equipo .El nuevo responsable de la Secretaria de Industria, cuyo nombre sera anunciado en breve, es un gran profesional con quien trabajamos juntos los planes que se llevarán a cabo. Asimismo sus equipos que asumirán con el. Confío en que será una nueva etapa en el país y que afortunadamente me encuentra cerca para poner mi granito de arena a la transformación que tanto necesitamos. Saludos", expresó.

Ovejero, que en los 90 trabajó de vocero de varias empresas privatizadas, le había hecho a Milei hasta un plan industrial y estuvo junto al presidente en el último debate de candidatos en la Facultad de Derecho. Padece el ex GM lo mismo que todos los LLA línea fundadora: lo corrieron de su cargo para que asuman directivos vinculados a la casta política.