Lejos de "poner trabas", o querer complicar al futuro presidente Javier Milei y a su vicepresidenta Victoria Villarruel, en el Senado de la Nación todos los representantes kirchneristas renunciaron este jueves a sus cargos: lo hicieron la presidenta provisional del senado Claudia Ledesma Abdala, también Marcelo Fuentes, secretario parlamentario y Lucía Alonso, secretaria administrativa. De esta manera la vicepresidenta electa, Victoria Villarruel podrá elegir, en acuerdo con los blosques, las nuevas autoridades. Eso sí, desde la presidencia del cuerpo destacaron que los que quedaron atados al sillón, sin embargo, fueron los radicales.

La senadora Carolina Losada, que seguía en la línea de sucesión después de Abdala, no renunció al cargo, que es lo que se estila cuando cambia el gobierno, y quedó como la máxima autoridad del Senado. Tampoco lo hizo el prosecretario Parlamentario Juan Pedro Tunessi, el radical que de hecho quedó en lugar de Fuentes. Ellos también tendrían que haber dado un paso al costado y no lo hicieron.

A contramano de los rumores que también circularon por estos días --y con la misma intención de hacer una transición ordenada y colaborar con La Libertad Avanza--, desde el entorno de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguraron que participará de la ceremonia de pase de mando en el Congreso de la Nación junto con el presidente Alberto Fernández.

"Todas las acusaciones contra el kirchnerismo finalmente no ocurrieron y los que se quedaron en los cargos --de forma ilegítima porque sus mandatos terminaron-- son los radicales", explicaron cerca de la vicepresidenta, y agregaron que "hay una actitud negativa para con nosotros y se equivocan constantemente".

La persona designada para ocupar el cargo de presidente provisional del Senado, según definieron en La Libertad Avanza, será el senador por Formosa, Francisco Paoltroni, que este jueves tomó juramento. Paoltroni no pudo hacerse de ese lugar porque la sesión era exclusivamente para jurar y para que se presenten las renuncias correspondientes, que ya fueron aceptadas.

Una vez que Villarruel asuma en su cargo de presidenta del Senado el domingo, tendrá la posibilidad de convocar a una sesión preparatoria para ocupar los cargos necesarios que, por lo general, en la Cámara alta se realiza recién en febrero. Como Milei dijo que convocará a sesiones extraordinarias, entonces Villarruel deberá convocar al cuerpo para designar autoridades y comisiones. Hasta el momento, tanto la presidencia provisional del Senado como la Secretariá Parlamentaria y la Administrativa están ocupadas "de facto" por el radicalismo.

A fines de noviembre la vicepresidenta ya había sentado su postura. En un tuit indicó que durante la cena con los senadores de Unión por la Patria dijo parafraseando al presidente electo: "basta con las operaciones de los micrófonos ensobrados en cuanto a que el 'kirchnerismo' o 'Cristina' –cuando no…– quiere quedarse con las autoridades del Senado. Sigo pensando exactamente lo mismo de siempre: tanto la Presidencia Provisional del Senado como la Presidencia de la Cámara de Diputados le corresponden a un o a una representante de La Libertad Avanza, fuerza política que por amplia mayoría, en el balotaje del 19 de noviembre, obtuvo la representación popular para desempeñarse al frente del Poder Ejecutivo".

En esa línea, recordó que en el año 2015, después de que el FPV perdiera el balotaje, ella sostuvo que había que respetar la línea sucesoria del Poder Ejecutivo pese a que Cambiemos –ganador de esa elección– no contaba con las mayorías necesarias, como sucede ahora con La Libertad Avanza. Fue así que asumieron Federico Pinedo como Presidente Provisional del Senado y Emilio Monzó como Presidente de la Cámara de Diputados. "Siempre he hecho del respeto a la voluntad popular, a las instituciones y a mi propia coherencia, una práctica política que no pienso abandonar por nada ni por nadie", puntualizó.