En el marco de una situación de paridad, la mayoría de los consultores en campañas electorales ven una distancia de dos o tres puntos entre Cambiemos y Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires. Buena parte de los consultores afirman que la elección no está decidida, aunque Cambiemos ha pasado al frente en base a los votos que fue perdiendo 1País y también gracias a quienes no fueron a votar en las PASO y dicen que irán el próximo domingo. Se trata ésta última de una hipótesis que habrá que verificar, ya que no hay una gran tensión electoral que haga pensar que va a aumentar el presentismo.

Para Roberto Bacman, titular del Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), “el resultado es bastante cerrado. Obvio, frente a un resultado aún sin definición, ocurre que la diferencia entre las dos fuerzas más votadas es tres veces menor a los indecisos que aún quedan. UC ha mejorado y la distancia a favor de Cambiemos está en dos puntos; distancia que, de mantenerse, podría estirarse hasta los tres puntos. Pero también existe una hipótesis contraria, que UC recupere y entonces el resultado final será mucho más cerrado e impredecible”.

Eduardo Fidanza, de Poliarquía, opina bastante parecido. “Se observa una ventaja de Cambiemos que, en promedio, es de tres puntos aproximadamente. No es una diferencia que asegure el resultado. Sin embargo el comportamiento de los electorados podría explicar la ventaja de Cambiemos: los votantes que pierden Sergio Massa y Florencio Randazzo migran en mayor proporción hacia Esteban Bullrich que hacia Cristina Fernández de Kirchner, y los que no votaron en las PASO, en caso de hacerlo ahora, favorecerían al oficialismo. De cualquier modo no puede darse por resuelta la elección. La diferencia es exigua y falta una semana”.

Artemio López también sostiene que la elección no está para nada definida y que podría ganar UC. “A pesar de la operación de medios oficialistas vía encuestas y analistas que suponen a Cambiemos ganando la elección bonaerense, el final es hoy abierto y UC tiene grandes posibilidades de repetir su triunfo de las PASO, opacado en su trascendencia por el fraude informativo y el sinnúmero de irregularidades promovidas por el oficialismo”.

Facundo Nejamkis, de Opina Argentina, ve una diferencia un poco mayor. “Ante un escenario de polarización creciente, se observa una luz de ventaja de entre cuatro y seis puntos para el oficialismo. Esa ventaja se compone básicamente de una fuga de votos de 1 Pais hacia Cambiemos. El crecimiento de CFK y Unidad Ciudadana se da en menor medida. Esta situación configura un resultado probable a favor de Bullrich”.

Raúl Timerman, de Grupo de Opinión, ve una situación muy similar. “Nosotros proyectamos 40/41 para Cambiemos, 36/37 para UC, 10/13 para 1País y 5/7 Cumplir. En la Encuesta Sistemática que realizamos para medir Humor Social y Expectativas notamos un fuerte apoyo al gobierno y un clima social de esperanza. Por su parte, Cristina sostiene afinidades y es percibida como la jefa de la oposición. La situación de Massa es crítica, la ancha avenida del medio parece ser cada vez más angosta y hay migración de votos hacia Cambiemos. Si hoy fuera la elección lograría apenas tres diputados. El triunfalismo de Cambiemos puede jugar una mala pasada y, por eso, desde el equipo oficial de campaña buscan atenuar la difusión de los números”.

Analía Del Franco, de Del Franco Consultores, ve ventaja para Cambiemos. “El principio de que el que gana las PASO gana la elección no se está dando. Entre otras cosas porque Cambiemos logró un triunfo simbólico en las PASO. El voto a Massa es una especie de variante de ajuste: cuando baja, sube Cambiemos y cuando sube Massa es en perjuicio de Bullrich. El voto de Randazzo está más encriptado y queda un poco por debajo de las PASO”

Ricardo Rouvier también reafirma la tendencia. “Nuestra última medición y su proyección nos dio una ventaja de Cambiemos sobre UC. Los nuevos votantes, que no lo hicieron en las primarias, más algunos puntos de porcentaje de 1País se inclinarían por el oficialismo. Es indudable que si estos resultados se producen consolidaría a Cambiemos como primera minoría. No obstante, la totalidad de la oposición al gobierno alcanza a un 60 por ciento de la población bonaerense. Una mayoría que no tiene una voluntad de oposición homogénea”.

Enrique Zuleta Puceiro de Opinión Pública Servicios y Mercados (OPSM) ve una ventaja nacional de Cambiemos pero una pelea pareja en territorio bonaerense. “A pesar de esta cómoda ventaja nacional, la estrategia oficialista se empeña en poner la prioridad en Buenos Aires. Desde el punto de vista estrictamente electoral, la diferencia de Cambiemos sobre UC está por debajo del margen de error de las encuestas, aunque una gran cantidad de indicadores refuerzan esa ventaja incipiente en el terreno electoral. Macri/Vidal/Bullrich superan a una solitaria Cristina Kirchner en todos los indicadores relevantes, excepto en el voto, donde la diferencia sigue siendo problemática. Un quince por ciento de los votantes reitera su decisión de decidir su voto en esta última semana y eso obliga a refinar los instrumentos de análisis hasta último momento”.

