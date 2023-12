El director deportivo de Huracán, Daniel Vega, apuntó contra los directivos de Boca por romper los "códigos" al llamar a Diego Martínez para ser el nuevo entrenador cuando tenía contrato vigente con la institución de Parque Patricios.



"Yo esperaba otro gesto de la dirigencia de Boca, tendría que haberse comunicado con nosotros. Yo, si tengo que ir a buscar un técnico, no voy a buscar a uno que tenga trabajo. Son códigos, pero no del fútbol, de la vida", expresó Vega en una nota con TyC Sports.



Diego Martínez presentó su renuncia este jueves durante una reunión con el presidente de Huracán, David Garzón, en la que les contó que lo llamaron desde el oficialismo de Jorge Ameal y Juan Román Riquelme para asumir tras la salida de Jorge Almirón y su sucesor interino Mariano Herrón.



Esto se dio en el medio de la postergación de las elecciones en Boca, que no tienen fecha oficializada y en consecuencia todo indica que Martínez tiene enormes posibilidades de asumir.



"Como club esperaba otra cosa. Él nos explicó que se cumplió uno de sus tres sueños profesionales en un llamado ahora y que era dirigir a Boca. Eso se entiende, es un desarrollo personal y deportivo, ¿Cómo no lo vamos a entender los que estamos en el fútbol?", agregó.



"El escenario que se venía trabajando todos los días era con Martínez en 2024. Nos llamaba la atención que la reunión sea en la oficina de su representante, ya un alerta teníamos. Nunca hubo mal trato ni ninguna situación de conflicto. Ayer mismo fue todo muy bien hablado, cordial y explicado", manifestó Vega.



El ex DT de Tigre, que también fue buscado por Boca en abril de este año, estuvo al frente del equipo en 23 partidos, con un balance de 12 victorias, dos empates y nueve derrotas.



En Copa Argentina, el "Globo" pasó de fase tras derrotar a Instituto (2-0) pero luego fue eliminado en cuartos de final ante Estudiantes de La Plata (1-3).



El último partido fue el pasado sábado por los cuartos de final de la Copa de la Liga contra Platense en San Juan con empate 1-1 en tiempo reglamentario y posterior eliminación por penales.



Huracán ya tenía planificada la pretemporada con Martínez al frente del plantel pero tal como había dicho el presidente Garzón, el DT no tenía cláusula de salida en el contrato.



"La línea va a ser la misma. Si uno mira el desarrollo de Huracán en el segundo semestre, fue el que más puntos sacó, ganó su zona, no tuvimos la suerte de ganar ninguna competencia pero llegamos a cuartos de final en dos. Nosotros miramos lo nuestro y el proyecto va más allá de los nombres", concluyó Vega.



La dirigencia de Huracán todavía no se comunicó con otros entrenadores pero surgieron nombres que estuvieron en la órbita de esta gestión durante otros cambios.



Facundo Sava, de último y breve paso por Sarmiento de Junín, es del gusto de Daniel Vega, quien lo sondeó cuando estaba en Cerro Porteño, de Paraguay, antes de la llegada de Martínez, mientras que el uruguayo Gustavo Munúa estuvo cerca cuando finalmente arregló Sebastián Battaglia.